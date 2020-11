Eventi 161

Al via all'istituto "Carducci" di San Cataldo il progetto legalità, celebrata la giornata mondiale della gentilezza

E' stato spiegato alle classi prime che la gentilezza contribuisce a contrastare la cultura della sopraffazione

14 Novembre 2020 10:56

Il 13 Novembre, presso la Scuola Secondaria di primo grado “Giosuè Carducci” di San Cataldo (plessi Balsamo e Carducci), è stata celebrata la Giornata Mondiale della Gentilezza. Nell’istituto, diretto dal prof. Salvatore Parenti, la Commissione Legalità (coordinata dalla prof.ssa Grazia Aurora Caramia) ha avviato il primo step di un percorso-progetto che coinvolge l’intero gruppo docente e il personale ATA, che ogni giorno si relazionano con alunni, docenti, genitori e soggetti esterni.«E’ auspicio di tutti, soprattutto in momenti così difficili, che la gentilezza connoti i rapporti all’interno della scuola e diventi sempre una costante nelle relazioni umane non solo nella giornata della gentilezza. È importante, necessario e urgente educare ed educarsi alle parole gentili da “utilizzare” nei vari ambienti e ambiti, a partire dalla scuola, al fine di costruire un contesto di vita sereno e una società basata sul rispetto» – ha affermato il dirigente scolastico Parenti, rivolgendosi in videoconferenza agli alunni.

Il Progetto Legalità, dunque, ha avuto inizio con le classi prime, con il percorso La Parola gentile, nel corso del quale è stato spiegato che la gentilezza contribuisce a contrastare la cultura della sopraffazione, della violenza, della prepotenza. La gentilezza fa star bene con se stessi, con gli altri e con la natura. L’attività ha anche lo scopo di evidenziare il valore della parola gentile che ha il potere di acquietare gli animi, di seminare positività, di far cadere resistenze e pregiudizi. La parola gentile predispone al dialogo ed alla soluzione di problemi.

Le diverse attività – canzoni, video, letture, elaborazioni grafico-espressive – si sono svolte secondo il protocollo di prevenzione da infezione Covid, nel rigoroso rispetto delle norme attivate in istituto e di quelle applicate secondo norma.





