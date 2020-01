Eventi 164

Al via al liceo classico "Eschilo" di Gela il progetto Didaskaleion: è dedicato alle fake news

Si tratta di un'iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, ed è condotto da don Giuseppe Fausciana

Redazione

21 Gennaio 2020 22:03

Avviato al Liceo classico "Eschilo" la quinta edizione di Didaskaleion , un progetto condotto da don Giuseppe Fausciana , docente di religione, che affronta ogni anno una tematica di attualità sotto varie angolature con la partecipazione di specialisti nel settore L' edizione di quest' anno é stata dedicata alla fake news e alla riflessione su come muoversi in una giungla di informazioni che non sempre sono corrette. " É un progetto che ha una grande valenza educativa per i nostri giovani - ha detto il dirigente del Liceo Maurizio Tedesco - oggi si consuma l’informazione in modo veloce e acritico.Noi vogliamo che siano capaci di comprendere cosa c' é dietro la notizia". L' approccio giornalistico al tema ,nel primo di cinque incontri dell' anno é stato trattato dal direttore del quotidiano La Sicilia Antonello Piraneo che ha avuto un serrato confronto con i liceali soprattutto sul ruolo del giornalista oggi e come é cambiato il lavoro nel mondo 4.0. " La fake news é una trappola che si basa sul versosimile e per difendersi bisogna leggere molto e approfondire le notizie" - ha detto il dott.Piraneo spiegano anche come nel mondo attuale sia ancora fondamentale il lavoro di un professionista che offre notizie certe, verificate e approfondite.

Soddisfatto dell' interesse dei liceali verso la tematica proposta don Giuseppe Fausciana ." Didaskaleion é un progetto cresciuto negli anni - ha commentato- che piace ai giovani perché di un tema vengono proposti loro vari punti di vista in modo da allenarli al pensiero critico" .

