Al via a Montedoro "Risate senza frontiere", rassegna di cabaret con ingresso gratuito per un incontro tra popoli del mondo attraverso la risata

La serata di apertura vedrà la preparazione e degustazione del "Benachin" gambiano e a seguire tutte le altre specialità

Redazione

05 Luglio 2019 12:45

Inizia oggi a Montedoro nell’Anfiteatro Comunale alle ore 20,30 la rassegna di cabaret “Risate senza frontiere”, con Stefano Piazza, attore comico siciliano tra i maggiori esponenti del panorama comico e dissacrante degli ultimi anni. La rassegna “Risate senza frontiere” che si svolgerà a Montedoro dal 5 Luglio al 10 Agosto, con il patrocinio del Ministero dell’Interno nell’ambito del progetto SIPROIMI (Sistema di Protrezione per titolari di protezione Internazionale e per Minori Stranieri Non Accompagnati), affidato alla Soc. Cooperativa Sociale Etnos, vuole rappresentare un momento di incontro con la comunità locale partendo dalla risata che unisce popoli e culture, con la finalità di sensibilizzare e promuovere percorsi inclusivi di integrazione dei minori accolti presso lo SPRAR di Montedoro.

In collaborazione con il Comune di Montedoro, le cinque serate all’insegna del Cabaret sono state pensate come momenti di incontro e

conoscenza, usando la risata per creare comunione e solidarietà in risposta al clima di “odio sociale” che in questi tempi racconta storie

avvilenti contro il genere umano. Ciascuna serata sarà rappresentazione di usi e costumi dei paesi di origine dei minori accolti nel nostro progetto, così ad esempio la serata di apertura vedrà la preparazione e degustazione del “Benachin” gambiano e a seguire tutte le altre specialità. Gli spettacoli della Rassegna avranno inizio alle ore 20,30. Per info rivolgersi alla sede amministrativa della Società Cooperativa Sociale Etnos telefonando al numero 0934 591313. Ingresso libero, senza alcun costo.

