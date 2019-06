Eventi 49

Al via a Montedoro la rassegna di cabaret "Risate senza frontiere": cinque serate all'insegna della solidarietà

La kermesse, ha ottenuto il patrocinio del ministero dell'Interno nell'ambito del progetto Sprar ed è organizzata dalla coop. Etnos

Redazione

18 Giugno 2019 13:02

Si è svolta stamani, presso la sala congressi della Cooperativa Sociale Etnos in Via Aci 18, la conferenza stampa di presentazione della rassegna di cabaret dal titolo “Risate senza frontiere” che si svolgerà a Montedoro dal 5 Luglio al 10 Agosto. La Kermesse, con il patrocinio del Ministero dell’Interno nell’ambito del progetto SPRAR Minori Stranieri Non Accompagnati, affidato alla Soc. Cooperativa Sociale Etnos, vuole rappresentare un momento di incontro con la comunità locale partendo dalla risata che unisce popoli e culture, con la finalità di sensibilizzare e promuovere percorsi inclusivi di integrazione dei minori accolti presso lo SPRAR di Montedoro. La rassegna si svolgerà nelle seguenti date 5, 12 e 19 Luglio ed 1 Agosto 2019, presso il Teatro Comunale di Montedoro e in Piazza Umberto I. Mentre il 10 Agosto presso il Parco urbano dell’Osservatorio astronomico di Montedoro. L’esilarante programma della rassegna prevede quattro serate: Il 5 Luglio serata di apertura con Stefano Piazza, attore comico siciliano tra i maggiori esponenti del panorama comico e dissacrante degli ultimi anni. Il 12 Luglio sarà la volta del Mago Plip, il mago comico siciliano che nel giro di pochi anni ha varcato le scene teatrali e televisive di tutta Italia, divertendo e coinvolgendo tutte le platee con il suo stile unico e scatenato. Venerdi 19 Luglio ad intrattenere il pubblico saranno due esilaranti artisti: Chris Clun giovanissimo artista, che, dopo il successo a Sicilia Cabaret, spopola sul web grazie ai suoi video virali di denuncia sociale. Ed a seguire sarà la volta di Nathan Kiboba, finalista di “Eccezionale veramente” su La7, giovane comico milanese d’adozione che porta in giro proprio la sua storia raccontata in chiave ironica e sarcastica: l’arrivo in Italia, la voglia di stare su un palco con un microfono che lotta contro i limiti di una integrazione ancora troppo lacunosa per aprire le braccia a culture diverse da quella italiana. L’1 Agosto sarà la volta di Christian Carapezza con uno spettacolo di Magia ed illusionismo estremo. A chiudere la rassegna "Risate senza Frontiere" Il 10 Agosto il duo comico “I fusibili” con il loro divertentissimo "Fusibili Show", spettacolo in unica tappa nissena. In collaborazione con il Comune di Montedoro, 5 serate all’insegna del Cabaret per creare incontro, conoscenza, usando la risata per creare comunione e solidarietà in risposta al clima di “odio sociale” che in questi tempi racconta storie avvilenti contro il genere umano. Ciascuna serata sarà rappresentazione di usi e costumi dei paesi di origine dei minori accolti nel nostro progetto, così ad esempio la serata di apertura vedrà la preparazione e degustazione del “Benachin” gambiano e a seguire tutte le altre specialità. Gli spettacoli della Rassegna avranno inizio alle ore 20,30. Per info rivolgersi alla sede amministrativa della Società Cooperativa Sociale Etnos telefonando al numero 0934 591313. Ingresso libero, senza alcun costo, per gli spettatori ospiti graditi della rassegna.

Si è svolta stamani, presso la sala congressi della Cooperativa Sociale Etnos in Via Aci 18, la conferenza stampa di presentazione della rassegna di cabaret dal titolo “Risate senza frontiere” che si svolgerà a Montedoro dal 5 Luglio al 10 Agosto. La Kermesse, con il patrocinio del Ministero dell’Interno nell’ambito del progetto SPRAR Minori Stranieri Non Accompagnati, affidato alla Soc. Cooperativa Sociale Etnos, vuole rappresentare un momento di incontro con la comunità locale partendo dalla risata che unisce popoli e culture, con la finalità di sensibilizzare e promuovere percorsi inclusivi di integrazione dei minori accolti presso lo SPRAR di Montedoro. La rassegna si svolgerà nelle seguenti date 5, 12 e 19 Luglio ed 1 Agosto 2019, presso il Teatro Comunale di Montedoro e in Piazza Umberto I. Mentre il 10 Agosto presso il Parco urbano dell’Osservatorio astronomico di Montedoro. L’esilarante programma della rassegna prevede quattro serate: Il 5 Luglio serata di apertura con Stefano Piazza, attore comico siciliano tra i maggiori esponenti del panorama comico e dissacrante degli ultimi anni. Il 12 Luglio sarà la volta del Mago Plip, il mago comico siciliano che nel giro di pochi anni ha varcato le scene teatrali e televisive di tutta Italia, divertendo e coinvolgendo tutte le platee con il suo stile unico e scatenato. Venerdi 19 Luglio ad intrattenere il pubblico saranno due esilaranti artisti: Chris Clun giovanissimo artista, che, dopo il successo a Sicilia Cabaret, spopola sul web grazie ai suoi video virali di denuncia sociale. Ed a seguire sarà la volta di Nathan Kiboba, finalista di “Eccezionale veramente” su La7, giovane comico milanese d’adozione che porta in giro proprio la sua storia raccontata in chiave ironica e sarcastica: l’arrivo in Italia, la voglia di stare su un palco con un microfono che lotta contro i limiti di una integrazione ancora troppo lacunosa per aprire le braccia a culture diverse da quella italiana. L’1 Agosto sarà la volta di Christian Carapezza con uno spettacolo di Magia ed illusionismo estremo. A chiudere la rassegna "Risate senza Frontiere" Il 10 Agosto il duo comico “I fusibili” con il loro divertentissimo "Fusibili Show", spettacolo in unica tappa nissena. In collaborazione con il Comune di Montedoro, 5 serate all’insegna del Cabaret per creare incontro, conoscenza, usando la risata per creare comunione e solidarietà in risposta al clima di “odio sociale” che in questi tempi racconta storie avvilenti contro il genere umano. Ciascuna serata sarà rappresentazione di usi e costumi dei paesi di origine dei minori accolti nel nostro progetto, così ad esempio la serata di apertura vedrà la preparazione e degustazione del “Benachin” gambiano e a seguire tutte le altre specialità. Gli spettacoli della Rassegna avranno inizio alle ore 20,30. Per info rivolgersi alla sede amministrativa della Società Cooperativa Sociale Etnos telefonando al numero 0934 591313. Ingresso libero, senza alcun costo, per gli spettatori ospiti graditi della rassegna.

News Successiva Progetto pilota a Montedoro, nasce un centro didattico laboratoriale di chimica realizzato con l'Università di Catania

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews