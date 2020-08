Attualita 392

Al via a Gela il secondo intervento di deblattizzazione all'interno del centro storico: ecco le zone interessate

Questo secondo intervento, che viene eseguito dalla ditta Meco.Gest, sarà articolato in più momenti

Redazione

21 Agosto 2020 11:58

Ricomincia stanotte alle ore 4.00 l'intervento di deblattizzazione all'interno del centro storico. Le vie interessate dal secondo ciclo saranno le seguenti:– Via Matteotti

– Via Vespri

– Via Santa Maria di Gesù

– Via Ventura

– Via Navarra

– Via Abela

– Via Zinghì

– Via Passaniti

– Via Cocchiaro

– Via Aretusa

– Via Giuffrè

– Vico Salerno

– Via Navarra Bresmes

– Via Lo Vivo

– Via Gurrisi

– Via Marotta

– Via Giardinelli

– Via Ciro Menotti

– Via Florida

– Via Casale

– Via Cannizzo

– Piazza S. Agostino

– Via S. Damaggio Fischetti

– Via Cocchiara

– Via Machiavelli

– Piazza Umberto I

– Via Battesimo

– Via Matrice

– Via Rossini

– Via Mallia

– Via Morso

– Via G. Marconi

– Via Porta Vittoria

– Via G. De Sanctis

– Vico S. Lucia

– Via Calvario



Questo secondo intervento, che, lo ricordiamo, viene eseguito dalla ditta Meco.Gest, sarà articolato in più momenti. Il primo stanotte, poi si riprenderà dopo il week end. La zona del quartiere Ospizio Marino è stata deblattizzata tutta ieri. Si ricorda ai cittadini che non è necessario adottare precauzioni particolari come nel caso della disinfestazione.



