Al via a Caltanissetta un corso pratico di apicoltura, si terrà nella fattoria didattica Torrettella

L'iniziativa è in programma per il 9 novembre. La seconda giornata sarà dedicata alla pratica sul campo

Redazione

07 Ottobre 2019 16:18

All'agriturismo fattoria didattica Torrettella a Caltanissetta si svolge "In aula con le api", corso teorico e pratico di apicoltura in

programma sabato 9 novembre, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. La seconda giornata del corso, domenica 10 novembre, con inizio sempre alle 9:00, sarà una giornata dedicata alla pratica sul campo. Durante queste 2 giornate saranno affrontati gli argomenti e le problematiche dell’apicoltura con l’ausilio di materiale audiovisivo e di attrezzature: dalla centrifuga, agli utensili speciali fino alla gestione e conduzione delle api in maniera diretta con l'alveare. Apicoltura vuol dire impegno, passione per il lavoro all'aria aperta e disponibilità di un terreno dove collocare le arnie per produrre miele, polline, pappa reale, propoli, cera d’api e idromele. Gli sbocchi professionali nel settore non mancano e i prodotti dell'alveare sono in costante aumento.

Il corso è a cura di Girolamo Barracco, dottore in Scienze naturali e noto apicoltore. È possibile contattare il dott. Girolamo Barracco telefonando al numero 388 692 69 11.



