Al via a Caltanissetta la Campagna Tessera di Emergency. Al Punto G aperitivi solidali

Si potrà sostenere l'associazione facendo la tessera 2020 , facendo una donazione ricorrente, acquistando dei gadget o semplicemente sorseggiando un ottimo aperitivo

Redazione

02 Ottobre 2019 13:04

Sabato 5 in occasione della Campagna Tessera 2020, potrai scegliere di stare con EMERGENCY dalla parte dei diritti umani. I volontari di EMERGENCY saranno presenti in numerose piazze italiane per sensibilizzare i cittadini al lavoro dei volontari che fino ad oggi ha permesso di curare oltre 10 milioni di persone. I volontari del gruppo di Caltanissetta saranno presenti, Sabato 5 Ottobre dalle ore 19:00 alle ore 22.30 in piazza Grazia con un banchetto informativo. Si potrà sostenere l'associazione facendo la tessera 2020 , facendo una donazione ricorrente, acquistando dei gadget o semplicemente sorseggiando un ottimo aperitivo. Il bar/pub Punto G ha infatti deciso di sostenere i progetti di Emergency destinando parte del ricavato degli aperitivi venduti sabato sera.

