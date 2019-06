Sport 94

Al via a Caltanissetta il festival del mini - rugby e il trofeo Coni, oltre 200 bambini al Tomaselli

L'evento sportivo è in programma per sabato 8 giugno. La manifestazione prenderà il via alle 14.30

Redazione

07 Giugno 2019 17:06

Tutto pronto in casa Nissa Rugby per sabato 8 giugno, a Caltanissetta al “M. Tomaselli”, per l’importante appuntamento isolano del “Festival ragionale del MiniRugby” che coinvolgerà circa 200 bambini provenienti da ogni angolo dell’isola.L’organizzazione prevede dalle ore 13,30 alle ore 14,30 presso la club house della Nissa Rugby, società ospitante che avrà l’arduo ma onorevole compito di coordinare la logistica, la registrazione di tutti i club con le categorie partecipanti.

Nella categoria under 8 si sfideranno: San Gregorio, Fenici Marsala/Tauri, Cus Catania, Nissa Rugby e Ragusa Union. L’under 10 vedrà in campo nel girone 1 San Gregorio, Tauri- Fenix Belpasso e Ragusa Union, nel girone 2 Nissa Rugby, Briganti Librino e Fenici Marsala, nel girone 3 Vulcano, Elimi Trapani e Cus Catania.

Altrettanto combattuto e partecipato l’under 12 con: San Gregorio, Tauri-Fenix Belpasso, Rugby Melrose, Vulcano-Nissa Rugby, Briganti Librino, Cus Catania, Fenici Marsala, Amatori Catania, Ragusa Union.

Nella stessa giornata si svolgerà il trofeo regionale Coni che invece verrà disputato dalle selezioni provinciali di Catania (3 selezioni), Caltanissetta , Ragusa e Messina.

La manifestazione prenderà il via alle 14.30 per concludersi alle 20, poi il terzo tempo collettivo con una grande festa per tutti i partecipanti.





