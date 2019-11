Sport 395

Al Tennis Club di Caltanissetta Concetta Callerame e Marco Colore si aggiudicano il Torneo "Vintage 2019"

È stato un torneo davvero divertente, che ha richiamato tanti tennisti e semplici appassionati, ed ha permesso di mostrare, ai tanti bambini che hanno partecipato alla manifestazione, come si giocava a tennis, appena 30 anni fa

18 Novembre 2019 09:46

Il 17 Novembre 2019 presso i campi del Tennis Club Caltanissetta si è svolta la seconda edizione del Torneo Vintage “2019”, che ha visto il coinvolgimento di moltissimi soci e tanti appassionati che si sono sfidati in una competizione, con la formula del Torneo Doppio Giallo, per decretare il vincitore.L’evento è iniziato con l’esposizione, nell’ampio parcheggio della struttura sportiva, di auto e vespe d’Epoca, grazie alla partecipazione e collaborazione del Circolo dell’Antico Pistone e del Vespa Club di Caltanissetta.

La finale è stata disputata tra le coppie Callerame Concetta/Colore Marco, contro Labruzzo Fabio /Tirendi Giancarlo. Ad avere la meglio la coppia Callerame e Colore, che si è imposta con il punteggio di 5/7 7/4 10/8.

È stato un torneo davvero divertente, che ha richiamato tanti tennisti e semplici appassionati, ed ha permesso di mostrare, ai tanti bambini che hanno partecipato alla manifestazione, come si giocava a tennis, appena 30 anni fa.



“Una manifestazione davvero piacevole che verrà replicata senz’altro anche l’anno prossimo” ha ribadito il Presidente del TCC Gianluca Nicosia. “Abbiamo intenzione di organizzare tante altre manifestazioni analoghe, con il fine ultimo di far avvicinare, ancora di più, i tanti nisseni a questo sport e al nostro bellissimo circolo”.



A Corinne Pinto è andata invece la targa quale “Migliore Giocatore Vintage del Torneo”. Un abbigliamento, il suo, che ha destato l’ammirazione di tutti i partecipanti alla manifestazione.

“Giocare con le racchette di legno è un’esperienza che avevo dimenticato e che mi fa capire, ancora una volta, quanto si sia potenziato questo sport negli ultimi anni. Indubbiamente, i giocatori di una volta dovevano essere davvero molto forti, per giocare ad alti livelli con questi mezzi così arcaici” ha commentato Ivano Aquilina, consigliere del TCC.



Il Direttore Sportivo, Claudio Miccichè, ha voluto ringraziare per l’impeccabile organizzazione, Anna Simone, Concetta Callerame, Corinne Pinto, Marco Pirrello e l’instancabile e sempre presente Nino Argentati. Grazie anche ad un fantastico Michele Eufrate, in versione speaker, che ha allietato con la sua simpatica radio cronaca le fasi salienti del torneo e tutto lo staff dirigenziale del TCC Villa Amedeo.

All’anno prossimo con la nuova edizione del Torneo Vintage.







