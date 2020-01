Eventi 109

Al teatro Margherita di Caltanissetta "Los 4 Cobre" e le nuove frontiere del teatro europeo

Per "Prima della Prima" Ernesta Musca e Laura Giannavola conversano con Daniele Segalin e Graziana Parisi della compagnia Theatre Degart

Redazione

04 Gennaio 2020 18:49

Proseguono gli incontri di “Prima della Prima” organizzati dall'Amministrazione comunale di Caltanissetta per conoscere più da vicino alcuni degli spettacoli della Stagione 2019/2020 del Teatro Regina Margherita, attraverso le parole di giornalisti, docenti, intellettuali e anche alcuni degli stessi attori e autori. Martedì 7 gennaio alle ore 18 al Teatro Regina Margherita le docenti Ernesta Musca e Laura Giannavola converseranno con gli attori e performer Daniele Segalin e Graziana Parisi della compagnia Theatre Degart su “Le nuove frontiere del teatro europeo”, preparando il pubblico allo spettacolo in programma giovedì 9 gennaio. Reduci dal successo ottenuto al XXIV Festival Internacional de Teatro Còmico de Maia (Portogallo) la compagnia siciliana punto di riferimento della visual comedy e del clown, introdurrà “Los 4 Cobre”, il loro ultimo spettacolo, innovativo e adatto a tutte le età, che fonde l'arte delle maschere (realizzate dai maestri mascherai, ultimi discepoli del compianto artista padovano Donato Sartori) alla poetica dei clown, incontrandosi nella comicità: una comicità “muta” ma rumorosa, mai volgare, che in un susseguirsi di quadri familiari affronta il delicato tema della tempesta mediatica a cui siamo sottoposti e che risucchia tempo ed energie alle relazioni e agli affetti. Daniele Segalin, più conosciuto come Dandy Danno, dopo aver sperimentato i grandi circhi internazionali (con Graziana Parisi) tra cui il leggendario Florilegio (della famigliaTogni) e aver conosciuto i palchi di qualsiasi continente (Indonesia, Brasile, Spagna, Paesi Arabi,Malta, Francia, Inghilterra etc) si specializza nell’arte della visual comedy, non solamente sul palco, ma anche come dimensione di vita. Il duo Dandy Danno e Diva G – composto da Segalin e Parisi - nel 2015 è stato inserito tra i 100 comici più divertenti del mondo e a Dicembre 2017 rappresentano l'Italia al XXX Clown Award. Graziana Parisi è regista, coreografa e costumista, ha collaborato con grandi artisti internazionali, tra cui Jango Edwards, tanto che oggi è un punto di riferimento nel campo dell'insegnamento delle arti circensi, anche per molti colleghi. Insieme hanno dato vita alla compagnia Theatre Degart che ha come scopo quello di far scoprire al pubblico il gusto autentico del ridere attraverso il progetto “Contaminazione Artistica”. Fare ridere è un mestiere, è un’arte. E loro la esercitano con impegno costante, senza volgarità, e con la sola intenzione di condividere.

PRIMA DELLA PRIMA. Prossimo appuntamento

Mercoledì 29 gennaio ore 18. Marcella Romano conversa con il regista Giuseppe Cutino e l'autore Rosario Palazzolo su “L'ammazzatore”; a seguire presentazione del libro “La vita schifa”.







