Eventi 123

Al teatro Margherita di Caltanissetta il V concerto di danza del liceo "Ruggero Settimo"

Alle ore 17:30 il pubblico potrà accedere in teatro per assistere ad una performance suggestiva, ricca e articolata

Redazione

05 Giugno 2019 08:15

Giovedì 6 giugno 2019 alle ore 18:00 presso il teatro "Regina Margherita" si terrà il V concerto di danza del Liceo Classico, Linguistico e Coreutico "R. Settimo". Il concerto sarà introdotto dalla Dirigente Irene Cinzia Maria Collerone, che ha coordinato tutte le attività, e presenta un ricchissimo repertorio: nella prima parte, di natura accademica, sarà eseguita dagli allievi e dalle allieve la “Polonaise” di Tchaikovsky con la coreografia di Fia Distefano, a seguire “Paquita” di Deldevez,con coreografia di Mazilier curata da A. Bruno, F. Distefano e V. Marletta Federica Maira, della V coreutico; Pugni, “Esmeralda” coreografia di Perrot curata da Antonella Bruno eseguita dall'alunna Gaia Virgillito di III coreutico; Diaphane, “El Angel Caido” coreografia di Pietro Di Salvo, eseguita da Pietro Di Salvo della V coreutico; Olafur Arnalds, “Blu-emotion” coreografia di Alessandra Venuti, eseguita da Federica Maira della V coreutico; Clazonov, “Raimonda” coreografia di Antonella Bruno e danza di Clara Anzalone della IV coreutico; Tchaikovsky, “Valzer dei Cigni neri e bianchi” coreografia di Reisinger curata da A. Bruno con la III, IV, V coreutico e le interpreti Clara Anzalone e Gaia Virgillito.La seconda parte del concerto "Philos" vedrà l'esecuzione di Sergej Prokofiev, “Amore contrastato” con la coreografia di Vanessa Marletta e gli alunni delle classi I – III – V coreutico; Saint Saens, “L’amore per la musica” con la coreografia di Fia Distefano e la classe II coreutico, con l'esecuzione musicale al pianoforte di Giuseppe Rossi e Grazia Zaffuto; Ludovico Einaudi/Earth Wind and Fire, “Quasi amici” con coreografia di Alessia Trovato, danza della III coreutico indirizzo classico, Laura Blandino al pianoforte; Lovland, “Amore e psiche” con coreografia di Alessandra Venuti ed interpreti Pietro Di Salvo e Martina Pagliari; Saint Saens, “L'amore...per se stessi” con coreografia di Fia Distefano, classe II coreutico e al pianoforte Giuseppe Rossi e Grazia Zaffuto; Cello suite di Bach “Legàmi” con coreografia di Alessia Trovato e classe I coreutico; Bizet, “Amore passionale” con coreografia di Antonella Bruno e la classe IV coreutico, con la partecipazione degli studenti dell'indirizzo classico e linguistico Eros Lazzara, Luigi Attardi, Salvatore Maggiore, Giuseppe Sollami e Gabriele Treville; Riverdance, “L’amore tra i banchi di scuola” con coreografia di Alessandra Venuti e la classe II coreutico, con la partecipazione di Ermes Mancuso e Fabrizio Grispino della I coreutico; Schubert, “Amore incondizionato” con coreografia di Antonella Bruno e classe III coreutico e, al pianoforte, Corrado Sillitti, al clarinetto Andrea Manta, al violino solo Laura Gallo; Grazia Zaffuto e autori vari, “Amore venduto” coreografia di Alessandra Venuti e classe V coreutico - I parte: ensemble di percussioni curata da Grazia Zaffuto – II parte: autori vari; Saint Saens, “L’amore per la natura”, con coreografia di Fia Distefano, classe II coreutico e, al pianoforte, Giuseppe Rossi e Grazia Zaffuto; Grazia Zaffuto con arrangiamenti di Giuseppe Rossi “L’amore...dipinto” coreografia di Alessandra Venuti, classe III coreutico ad indirizzo contemporaneo; John Williams, “Auxilium” coreografia di Alessandra Venuti, classe IV coreutico con la collaborazione della V coreutico e la partecipazione straordinaria di Miriam ed Ester D’Agostino e al flauto Laura Manta, al violino Simona Cutaia, al clarinetto Andrea Manta, al fagotto Sofia Polizzi, al violoncello Carlo Caminiti, al pianoforte Damiano Lauria, al violino solo Laura Gallo; Handel, “L’amore per la vita" coreografia di Fia Distefano, classe I coreutico, lettori Martina Gallo, Marica Martorana, Giuseppe Sollami e Gabriele Treville di IV CL.

Gli elementi scenografici sono stati realizzati sotto l'attenta guida del prof. Fabio Fiorenza, l'elaborazione dei testi è a cura della prof.ssa Loredana Scintilla, il coordinamento dell'indirizzo coreutico è della prof.ssa Nadia Rizzo.



Alle ore 17:30 il pubblico potrà accedere in teatro per assistere ad una performance suggestiva, ricca e articolata.



Giovedì 6 giugno 2019 alle ore 18:00 presso il teatro "Regina Margherita" si terrà il V concerto di danza del Liceo Classico, Linguistico e Coreutico "R. Settimo". Il concerto sarà introdotto dalla Dirigente Irene Cinzia Maria Collerone, che ha coordinato tutte le attività, e presenta un ricchissimo repertorio: nella prima parte, di natura accademica, sarà eseguita dagli allievi e dalle allieve la “Polonaise” di Tchaikovsky con la coreografia di Fia Distefano, a seguire “Paquita” di Deldevez,con coreografia di Mazilier curata da A. Bruno, F. Distefano e V. Marletta Federica Maira, della V coreutico; Pugni, “Esmeralda” coreografia di Perrot curata da Antonella Bruno eseguita dall'alunna Gaia Virgillito di III coreutico; Diaphane, “El Angel Caido” coreografia di Pietro Di Salvo, eseguita da Pietro Di Salvo della V coreutico; Olafur Arnalds, “Blu-emotion” coreografia di Alessandra Venuti, eseguita da Federica Maira della V coreutico; Clazonov, “Raimonda” coreografia di Antonella Bruno e danza di Clara Anzalone della IV coreutico; Tchaikovsky, “Valzer dei Cigni neri e bianchi” coreografia di Reisinger curata da A. Bruno con la III, IV, V coreutico e le interpreti Clara Anzalone e Gaia Virgillito.La seconda parte del concerto "Philos" vedrà l'esecuzione di Sergej Prokofiev, “Amore contrastato” con la coreografia di Vanessa Marletta e gli alunni delle classi I – III – V coreutico; Saint Saens, “L’amore per la musica” con la coreografia di Fia Distefano e la classe II coreutico, con l'esecuzione musicale al pianoforte di Giuseppe Rossi e Grazia Zaffuto; Ludovico Einaudi/Earth Wind and Fire, “Quasi amici” con coreografia di Alessia Trovato, danza della III coreutico indirizzo classico, Laura Blandino al pianoforte; Lovland, “Amore e psiche” con coreografia di Alessandra Venuti ed interpreti Pietro Di Salvo e Martina Pagliari; Saint Saens, “L'amore...per se stessi” con coreografia di Fia Distefano, classe II coreutico e al pianoforte Giuseppe Rossi e Grazia Zaffuto; Cello suite di Bach “Legàmi” con coreografia di Alessia Trovato e classe I coreutico; Bizet, “Amore passionale” con coreografia di Antonella Bruno e la classe IV coreutico, con la partecipazione degli studenti dell'indirizzo classico e linguistico Eros Lazzara, Luigi Attardi, Salvatore Maggiore, Giuseppe Sollami e Gabriele Treville; Riverdance, “L’amore tra i banchi di scuola” con coreografia di Alessandra Venuti e la classe II coreutico, con la partecipazione di Ermes Mancuso e Fabrizio Grispino della I coreutico; Schubert, “Amore incondizionato” con coreografia di Antonella Bruno e classe III coreutico e, al pianoforte, Corrado Sillitti, al clarinetto Andrea Manta, al violino solo Laura Gallo; Grazia Zaffuto e autori vari, “Amore venduto” coreografia di Alessandra Venuti e classe V coreutico - I parte: ensemble di percussioni curata da Grazia Zaffuto – II parte: autori vari; Saint Saens, “L’amore per la natura”, con coreografia di Fia Distefano, classe II coreutico e, al pianoforte, Giuseppe Rossi e Grazia Zaffuto; Grazia Zaffuto con arrangiamenti di Giuseppe Rossi “L’amore...dipinto” coreografia di Alessandra Venuti, classe III coreutico ad indirizzo contemporaneo; John Williams, “Auxilium” coreografia di Alessandra Venuti, classe IV coreutico con la collaborazione della V coreutico e la partecipazione straordinaria di Miriam ed Ester D’Agostino e al flauto Laura Manta, al violino Simona Cutaia, al clarinetto Andrea Manta, al fagotto Sofia Polizzi, al violoncello Carlo Caminiti, al pianoforte Damiano Lauria, al violino solo Laura Gallo; Handel, “L’amore per la vita" coreografia di Fia Distefano, classe I coreutico, lettori Martina Gallo, Marica Martorana, Giuseppe Sollami e Gabriele Treville di IV CL.

Gli elementi scenografici sono stati realizzati sotto l'attenta guida del prof. Fabio Fiorenza, l'elaborazione dei testi è a cura della prof.ssa Loredana Scintilla, il coordinamento dell'indirizzo coreutico è della prof.ssa Nadia Rizzo.



Alle ore 17:30 il pubblico potrà accedere in teatro per assistere ad una performance suggestiva, ricca e articolata.



News Successiva Alternanza scuola lavoro, la Camera di Commercio di Caltanissetta premia il Manzoni - Juvara e il Majorana

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews