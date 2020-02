Eventi 395

Al teatro Margherita di Caltanissetta galà di chiusura per il memorial "Nuccia Grosso"

Verranno premiati le tre migliori arringhe difensive, le tre migliori arringhe accusatorie ed il miglior lavoro di gruppo

14 Febbraio 2020 10:30

Si conosceranno domani, sabato 15 febbraio, i vincitori dell'ottava edizione del premio alla cultura memorial Nuccia Grosso che ha visto gli studenti di scuole superiori trasformati in "avvocati".

Ed i nostri ragazzi lo hanno fatto in modo magistrale a giudicare dai commenti di giudici ed avvocati che hanno composto la corte. Dal giudice Gianbattista Tona agli avvocati Boris Pastorello, Renata Accardi, Giuseppe Dacqui, Annalisa Petitto, Salvatore Alletto, Letizia Frattallone commenti entusiasti ed applausi hanno coronato l'impegno e la serietà con cui hanno rivestito i ruoli di difesa ed accusa.

I processi ad Antigone,Zockemberg e Garibaldi che hanno visto l'aula consiliare del comune trasformata in tribunale ha sancito l'assoluzione dei tre imputati ed al teatro Margherita verranno premiati le tre migliori arringhe difensive, le tre migliori arringhe accusatorie ed il miglior lavoro di gruppo che prescindono dalle decisioni della corte.

Ma non mancheranno momenti di spettacolo ed altri riconoscimenti. Sarà ricordata Nuccia Grosso e sono previsti anche riconoscimenti a chi in città si è distinto per aver realizzato iniziative positive e di successo.

Saranno assegnati premi alla "carriera", alla "promozione del territorio","all'iniziativa dell'anno", " al lavoro nel sociale".

E non mancheranno momenti musicali con i cantanti del Mast e di show con la presenza del Sindaco di Cascatella e del suo portavoce.

A condurre la serata sarà Tony Maganuco, figlio della giornalista scomparsa.

La manifestazione si è realizzata grazie al patrocinio del comune di Caltanissetta assessorato alla cultura e grazie alla collaborazione dell'ordine degli avvocati.

Appuntamento al Margherita per le 21,00. L'ingresso è gratuito con priorità alle prenotazioni.



