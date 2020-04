Cronaca 8400

Al Sant'Elia di Caltanissetta ricoverati due nuovi pazienti in terapia intensiva Covid-19

Adesso si attende l'esito del tampone. Nel reparto sono presenti cinque pazienti in tutto, due donne e tre uomini

Rita Cinardi

20 Aprile 2020 13:48

Ricoverati questa mattina due nuovi pazienti nel reparto di terapia intensiva Covid-19 dell'ospedale Sant'Elia. Si tratta di un 79enne di Caltanissetta, M.M le iniziali, e un 79enne di Musomeli, V.C. Entrambi sono arrivati in pronto soccorso con una grave insufficienza respiratoria. Dopo la tac è stata evidenziata una polmonite interstiziale. I due 79enni sono stati ricoverati e adesso si è in attesa dell'esito del tampone. Nello stesso reparto sono ricoverati una paziente di San Cataldo di 68 anni, un paziente di Niscemi di 77 anni, e una paziente di Marianopoli di 75 anni. Alcuni dei pazienti sono in attesa del risultato del tampone, altri sono risultati negativi. Di fatto però vengono trattati come pazienti covid-19 visto il quadro polmonare tipico della malattia e i sintomi manifestati.

Ricoverati questa mattina due nuovi pazienti nel reparto di terapia intensiva Covid-19 dell'ospedale Sant'Elia. Si tratta di un 79enne di Caltanissetta, M.M le iniziali, e un 79enne di Musomeli, V.C. Entrambi sono arrivati in pronto soccorso con una grave insufficienza respiratoria. Dopo la tac è stata evidenziata una polmonite interstiziale. I due 79enni sono stati ricoverati e adesso si è in attesa dell'esito del tampone. Nello stesso reparto sono ricoverati una paziente di San Cataldo di 68 anni, un paziente di Niscemi di 77 anni, e una paziente di Marianopoli di 75 anni. Alcuni dei pazienti sono in attesa del risultato del tampone, altri sono risultati negativi. Di fatto però vengono trattati come pazienti covid-19 visto il quadro polmonare tipico della malattia e i sintomi manifestati.

Coronavirus. L'Osservatorio Nazionale sulla Salute: al Sud azzeramento dei nuovi contagi tra fine aprile e inizio maggio

News Successiva A Caltanissetta c'è ancora chi continua ad andare in giro senza motivo: 54 nuovi sanzionati

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare