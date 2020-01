Cronaca 5198

Al Sant'Elia di Caltanissetta il 2019 si chiude con un fiocco blu: è nato Gioacchino

Il suo arrivo era previsto per gennaio ma a quanto pare il piccolino aveva fretta di nascere

Rita Cinardi

01 Gennaio 2020 16:23

Non ha voluto attendere il nuovo anno preferendo chiudere quello appena trascorso in bellezza e facendo un regalino a mamma e papà. L’ultimo dell’anno al reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale Sant’Elia si è concluso con la nascita di un bel maschietto. Poco prima delle 22 del 31 dicembre è nato il piccolo Gioacchino. Un batuffolo di tenerezza del peso di 3.670 chilogrammi che gode di ottima salute. I genitori di Gioacchino vengono da Canicattì. Lui, 35 anni, impiegato si chiama Vincenzo Carlino, la mamma, Anna Amato, ha 30 anni e fa la casalinga. Per loro si tratta del primo figlio. Il suo arrivo era previsto per gennaio ma a quanto pare il piccolino aveva fretta di nascere e così ieri è cominciato per mamma Anna il travaglio che si è concluso alle 21.55 con la nascita di Gioacchino. Il piccolo è stato dato alla luce con parto naturale. Una notte di San Silvestro diversa da tutte le altre ma sicuramente la più bella per i genitori del nuovo nascituro e per medici, ostetriche e infermieri che hanno concluso la giornata lavorativa con l’arrivo di una nuova vita. Il nuovo anno invece non ha ancora il suo piccolo nato. E dunque si dovrà attendere per scoprire chi sarà il bimbo, o la bimba, che inaugurerà questo 2020. Nel reparto guidato da Calogero Salvaggio sono stati 565 i parti di quest’anno con una percentuale di cesarei pari al 21%. Scopo di ogni buon reparto di Ostetricia che si rispetti, infatti, è quello di incrementare il numero dei parti naturali così come continuare a diffondere la cultura dell’allattamento al seno che tanti benefici ha sia per la mamma che per il bambino. Nel reparto dell’ospedale Sant’Elia grande attenzione è dedicata alle mamme e ai loro piccoli in arrivo. Per chi deve mettere alla luce un bimbo continuano infatti i corsi preparto. Le mamme sono seguite da personale esperto che le prepara al meglio per il giorno più bello della loro vita. E questa mattina si respirava un’aria di grande gioia con i parenti del piccolo Gioacchino venuti dalla vicina Canicattì per ammirare il nuovo arrivato in famiglia. Lui, il protagonista, tra una poppata e un sonnellino, si è lasciato ammirare. (Foto Seguo News)

