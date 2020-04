Cronaca 8813

Al reparto di terapia intensiva Covid-19 di Caltanissetta ricoverata la prima paziente donna

La paziente presentava un quadro di polmonite interstiziale tipico da coronavirus e una grave insufficienza respiratoria

Rita Cinardi

05 Aprile 2020 09:52

Prima paziente donna ricoverata ieri sera al reparto di Terapia Intensiva Covid-19 dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta che fino ad oggi aveva visto la presenza di soli pazienti uomini. La donna, una 74enne di Caltanissetta, è arrivata ieri all'ospedale trasportata con un'ambulanza del 118. La paziente presentava un quadro di polmonite interstiziale tipico da coronavirus e una grave insufficienza respiratoria. Per questo è stata direttamente portata in terapia intensiva dove è stata intubata. Adesso si è in attesa dell'esito del tampone. In terapia intensiva covid sono presenti altri due pazienti: un 54enne di Serradifalco e un 73enne di Favara.

