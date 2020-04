Cronaca 4167

Al reparto di Terapia Intensiva Covid-19 del Sant'Elia muore paziente nisseno di 73 anni

Se il tampone darà esito positivo si tratta della settima vittima al Sant'Elia di Caltanissetta

Redazione

03 Aprile 2020 13:54

E' morto questa mattina al reparto di terapia intensiva Covid-19 dell'ospedale Sant'Elia un paziente di 73 anni di Caltanissetta. L'anziano, con gravi patologie pregresse, era stato ricoverato sei giorni fa con una severa insufficienza respiratoria e una polmonite interstiziale. Pur non essendo arrivato, a quanto pare, l'esito del tampone è stato trattato come paziente covid-19 per via del quadro clinico che presentava. Purtroppo nonostante i tentativi dei medici non è stato possibile salvarlo. Se il tampone darà esito positivo si tratta della settima vittima al Sant'Elia di Caltanissetta. Questa mattina avevamo scritto erroneamente che si trattava di un paziente di Favara. Dell'errore la redazione si scusa con i lettori e con i familiari.

