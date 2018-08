Eventi 138

Al quartiere Provvidenza spettacolo di Magic Cabaret con Mister Karciofen

Mr Karciofen in Magic Cabaret è uno spettacolo di Michele Celeste, di cabaret magico e numeri da fantasista per i ragazzi e per le famiglie

Redazione

21 Agosto 2018 16:33

Appuntamento domani Mercoledì 22 Agosto alle ore 20,30 nella piazzetta antistante la Chiesa di Santa Maria al quartiere della Provvidenza,con lo spettacolo Magic Cabaret con Mr Karciofen, nell'ambito della programmazione degli eventi estivi di Agosto dell'Estate a Caltanissetta, organizzata dal Comune di Caltanissetta.Mr Karciofen in Magic Cabaret è uno spettacolo di Michele Celeste, di cabaret magico e numeri da fantasista per i ragazzi e per le famiglie. Mr Karciofen propone un repertorio che diverte tutti, coinvolge direttamente sul palcoscenico i bambini ed anche gli adulti. Michele Celeste, attore e fantasista, allievo tra gli altri del fantasista Jack La Cayenne (quello della tazzina in bocca), da oltre venti anni porta sulle scene di tutta Italia gag e numeri di magia comica; tra i primi in Sicilia ad inaugurare la stagione della magia comica. Ha avuto visibilità televisiva in diversi programmi nazionali, Tra tutti ricordiamo la seconda stagione di Cultura Moderna condotto da Teo Mammucari e la prima puntata della terza serie de I Cesaroni 3, entrambi per Canale 5. Sempre nei panni di Mr Karciofen, Michele Celeste ha realizzato le strisce pubblicitarie della prima serie di Italia's got talent ed è stato più volte ospite di Salvo La Rosa nel programma televisivo Insieme.

Di recente lo abbiamo visto in diverse puntate della prima e seconda serie della fiction La mafia uccide solo d'estate, trasmessa da Rai Uno, dove interpretava Michele, l'impiegato dell'ufficio anagrafe, collega del ragionier Cusumano (Carmelo Galati) e Lorenzo (Claudio Gioè).

Ad ottobre, subito dopo gli impegni artistici di questa estate, sarà impegnato nelle riprese di un importante progetto cinematografico diretto da uno tra i più importanti registi italiani e interpreterà uno dei più efferati assassini della mafia degli anni Ottanta.



