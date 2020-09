Eventi 324

Al Parco Archeologico "Palmintelli" di Caltanissetta il Festival Lirico dei Teatri di Pietra

Una serata spensierata in compagnia della grande musica, con gli artisti del Coro Lirico Siciliano

Redazione

13 Settembre 2020 11:15

Non si è ancora spento l'eco del successo del Festival Lirico dei Teatri di Pietra che, in questa fortunata edizione 2020, ha portato la grande musica presso i Teatri dell'antichità siciliana; un'edizione che si è già affermata quale memorabile e storica data la qualità della proposta artistica e il parterre di stelle del panorama musicale intervenuto confermandosi tra le manifestazioni di prestigio e di rilievo artistico a livello nazionale e internazionale e definita come la stagione più “cool” dell'Estate Siciliana 2020.

Ricchi di tali ampi consensi di pubblico e di critica , il Coro Lirico Siciliano, ente promotore del Festival Lirico dei Teatri di Pietra, ha deciso di realizzare una speciale edizione settembrina in alcuni luoghi dal grande impatto emotivo e di impareggiabile bellezza che confermano la Sicilia quale “Terra degli Dei”.



Il 13 Settembre, alle 21, l'ente lirico porterà le eterne melodie dei compositori operistici presso un altro gioiello siciliano: il Parco Archeologico urbano “Palmintelli” di Caltanissetta.



Grazie alla fortunata sinergia con il Parco archeologico di Gela, diretto con tenacia da Luigi Maria Gattuso, e che si avvale della direzione artistica del vulcanico Giuseppe Speciale, il territorio nisseno potrà finalmente riappropriarsi di una tradizione musicale spesso trascurata e che rivivrà grazie all'edizione 2020 del Festival del Coro Lirico Siciliano.



Una serata spensierata in compagnia della grande musica, con gli artisti del Coro Lirico Siciliano, che ripercorreranno e interpreteranno le più straordinarie e popolari pagine del repertorio italiano ed europeo per una vera e propria maratona in musica accompagnata dalla straordinaria maestria pianistica di Ruben Micieli.



Un viaggio dall'opera all'operetta fino ad arrivare alla canzone italiana: da Carmen a La Traviata, da Il paese dei campanelli a Cin Ci Là, da Mamma a Non ti scordar di me.



Il Festival Lirico proseguirà il 19 Settembre presso il Castello di Donnafugata a Ragusa.



Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra, riconosciuto come iniziativa di alto rilievo culturale e artistico, si svolge sotto l'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e delle più importanti cariche istituzionali italiane, il Patrocinio del Pontificium Consilium de Cultura, della Regione Siciliana, Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo e Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, della Rai Sicilia, del Comitato Pietro Mascagni, della Fondazione Verona per l'Arena e della Confederazione Italiana Archeologi.



𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 𝐋𝐢𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐓𝐞𝐚𝐭𝐫𝐢 𝐝𝐢 𝐏𝐢𝐞𝐭𝐫𝐚: 𝐩𝐨𝐭𝐞𝐭𝐞 𝐠𝐢𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐨, 𝐨 𝐯𝐞𝐧𝐢𝐫𝐞 𝐚 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚𝐫𝐥𝐨, 𝐢𝐧 𝐒𝐢𝐜𝐢𝐥𝐢𝐚!



Per info e prenotazioni data la riduzione dei posti disponibili:



CALTANISSETTA: 0934570449 - 3409790959



