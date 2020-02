Sport 98

Al PalaMaira di San Cataldo il torneo di karate kyokushinkai: la Fight Club di Giovanni Mirasole fa incetta di coppe

"I nostri ragazzi - ha detto Mirasole - si sono preparati con duri allenamenti in vista di questo importantissimo evento agonistico"

Redazione

18 Febbraio 2020 17:29

Il palazzetto dello sport Beppe Maira di San Cataldo ha ospitato domenica 09/02/2020 il trofeo nazionale di karate kyokushinkai Mas Ojama Cup che ha radunato team provenienti da tutta Italia.Gli atleti nisseni della Fight club guidati dal Sensei Giovanni Mirasole ancora una volta non hanno disatteso le aspettative ed hanno fatto letteralmente incetta di coppe.

Mirasole si è dichiarato fiero ed orgoglioso di tutti gli allievi che hanno partecipato alla manifestazione al di là della vittoria.

"I nostri ragazzi - ha detto Mirasole - si sono preparati con duri allenamenti in vista di questo importantissimo evento agonistico. Calcare il tatami di gara rappresenta per l'atleta una delle più ardue prove formative.

Non è soltanto una questione di allento fisico, me quel che è determinate è la mente che spinge la persona. L'atleta, l'agonista (bambino, ragazzo o adulto) mette in gioco sé stesso con il suo cuore ed il suo coraggio.

L'esperienza di gara, sia di kata che di kumite, è la commistione di tanti elementi che restano nell'animo del karateka. Il confronto con sé stesso e con l'avversario. Il giudizio arbitrale. Il sostegno dei compagni di squadra. Delle famiglie. Del pubblico. La rivalità positiva con gli altri atleti che finisce quasi sempre nell'evolversi in amicizia che accompagna la crescita personale. Chi assiste alle gare può cogliere vivamente tutti questi aspetti e ammirare gli agonisti che, soprattutto dopo un incontro faticoso, si stringono le mani o si abbracciano perché si stimano e si ringraziano reciprocamente per ciò che l'uno ha dato all'altro".

Ecco i risultati dei fighters:

Kumite:

Amico Giuseppe: II CLASSIFICATO + 18 ANNI SERIE B

Anzalone Matteo: III CLASIFICATO YOUTH

Anzalone Germana: III CLASSIFICATA 10/13 ANNI SERIE B

Calabrese Domenico: III CLASSIFICATO +18 ANNI SERIE B

Giardina Manuele: III CLASSIFICATO 8/9 ANNI SERIE B

Gueli Giuliana: I CLASSIFICATA +18 ANNI SERIE B

La Iacona Gaetano: II CLASSIFICATO YOUTH

Lamendola Noemi: I CLASSIFICATA +18 ANNI SERIE B

Lo Bue Simona: III CLASSIFICATA 8/9 ANNI SERIE B

Manzone Alberto: II CLASSIFICATO 10/13 ANNI SERIE B

Mirasole Yuri: I CLASSIFICATO 8/9 ANNI SERIE B

Noce Vincenzo: I CLASSIFICATO 10/13 ANNI SERIE B

Piazza Francesco: II CLASSIFICATO 14/17 ANNI SERIE B

Sacchiero Giorgia : II CLASSIFICATA YOUTH

Vitrano Luca: II CLASSIFICATO 10/13 ANNI SERIE B



Kata:

Anzalone Matteo: I CLASSIFICATO 14/17 ANNI CINTURA VERDE

Milia Michele: II CLASSIFICATO +18 ANNI CINTURA VERDE

Piazza Francesco: III CLASSIFICATO 14/17 ANNI CINTURA GIALLA

Sacchiero Giorgia: II CLASSIFICATA 14/17 ANNI CINTURA MARRONE



E inoltre si sono distinti gli atleti:



Carapezza Gabriele ,Cavallaro Fulvio, Cervellione Giovanni, Figliuzzi Elio, Gangitano Lorenzo,Giuliana Manfredi, Intilla Nicolo’, Lombardo Vittorio, Napoli Marta, Schillaci Matteo, Scribani Matilde, Tuzzolino Francesco, Cala’ Gabriella.









