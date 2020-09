Cronaca 452

Al Maddalena Raimondi di San Cataldo riattivata la Riabilitazione Respiratoria per i pazienti broncopatici

La direzione strategica dell'Asp sta lavorando anche per attivare la riabilitazione cardiologica per i pazienti sottoposti a intervento a seguito di infarto

Rita Cinardi

10 Settembre 2020 08:41

Riapre all'ospedale Maddalena Raimondi di San Cataldo il servizio di Riabilitazione respiratoria per i pazienti broncopatici diretto dal responsabile Salvatore Amico. Un servizio molto atteso soprattutto dalle associazioni di pazienti (sono ben 3.500 le prestazioni effettuate ogni anno) che si erano fatti portavoce di questo disagio. L'ambulatorio era stato sospeso per via dell'emergenza coronavirus. Per consentire la riapertura è stato dato un nuovo assetto organizzativo ai servizi ubicati nella stessa sede. "I pazienti che afferiscono al servizio di riabilitazione respiratoria - spiega il responsabile Salvatore Amico - frequentano l'ambulatorio a giorni alterni. Ciò al fine di consentire agli stessi la possibilità di recuperare la forza fisica necessaria per proseguire il trattamento. Un gruppo dunque afferirà il lunedì, mercoledì e venerdì e l'altro gruppo il martedì, il giovedì e il sabato. I pazienti potranno accedere al servizio tramite ricetta che darà diritto a 10 sedute. Sarà discrezione del medico specialista, in base alle condizioni, del paziente proporre un continuum terapetutico. Le ricette contengono i codici 93181 (esercizi respiratori per seduta individuale) e 9399 (altre procedure respiratorie). Il trattamento per ogni singolo paziente dura 60 minuti. A questi andranno sommati i 15 minuti per la svestizione, il posizionamento degli elettrodi, i saturimetri e la vestizione. A questi andranno sommati altri 15 minuti per la sanificazine di attrezzi e ambiente tra un paziente e l'altro. Dalla valutazione degli spazi è emerso che potranno essere trattati due pazienti contemporaneamente, rispettando la distanza di un metro e mezzo tra un paziente e l'altro". La direzione strategica dell'Asp sta lavorando anche per attivare la riablitazione cardiologica per i pazienti sottoposti a intervento a seguito di infarto.

