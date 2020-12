Attualita 888

Al liceo "Volta" di Caltanissetta per i futuri medici l'indirizzo "Biologia con curvatura biomedica"

Il nuovo percorso, concepito per il potenziamento delle discipline relative all’ambito medico-sanitario, colma una lacuna formativa, che comporta spesso un onere economico molto gravoso per le famiglie

Redazione

29 Dicembre 2020 12:39

Il Liceo Scientifico A.Volta, tra gli istituti scolastici selezionati a livello nazionale per il percorso denominato “Biologia con curvatura biomedica”, conclude il primo ciclo.Questo ampliamento dell’offerta formativa, assolutamente innovativo, è attivato a partire dalle classi terze e consiste in un iter Biomedico strutturato in centocinquanta ore aggiuntive dal terzo al quinto anno, finalizzate al potenziamento scientifico e ad orientare gli studenti verso la facoltà di Medicina : del monte ore annuale previsto, venti ore sono dedicate a lezioni teoriche tenute dai docenti di Biologia, altrettante a lezioni magistrali, impartite da medici individuati dagli Ordini; infine nelle rimanenti dieci gli studenti possono effettuare un autentico tirocinio sul campo, con visite ad ambulatori, ospedali e laboratori di analisi. Alla fine del triennio lo studente avrà dunque fruito di un monte ore complessivo di centocinquanta ore di lezione, sotto la docenza di esperti altamente specializzati, per poi accedere direttamente ai test per l’ammissione alla facoltà di Medicina ed a tutte quelle inerenti alle professioni sanitarie.

Il nuovo percorso, concepito per il potenziamento delle discipline relative all’ambito medico-sanitario, colma una lacuna formativa, che comporta spesso un onere economico molto gravoso per le famiglie: numerosissimi infatti gli studenti che, già dal quarto anno, frequentano costosi corsi di preparazione per affrontare i temuti test, i quali, pur contestatissimi, decidono spesso le sorti universitarie e occupazionali degli adolescenti. Il percorso “Biologia con curvatura biomedica” contribuisce quindi a collegare la scuola superiore all’università, in modo da consentire ad un maggior numero di studenti di accedere con maggiore facilità e con adeguate competenze a corsi di laurea come Medicina ed in genere a quelli scientifico- sanitari.

Non a caso il percorso, partito come progetto da una iniziativa della Dirigente Scolastica dell’istituto Leonardo da Vinci di Reggio Calabria, ha subito ottenuto l’egida del Miur e dell’Ordine dei Medici nazionale, rafforzando la peculiarità culturale d’indirizzo: l’identità “scientifica”, peculiarità che contrassegna il Volta fin dalla sua fondazione. Se l’istituito indirizzo si presenta altamente innovativo per struttura e contenuti, lo è altrettanto anche per l'adozione di pratiche didattiche attente alla dimensione laboratoriale, con il fine, altresì, di orientare le scelte universitarie delle studentesse e degli studenti, che nutrono un particolare interesse per la prosecuzione degli studi in ambito chimico-biologico e sanitario.

Anche quest’anno, caratterizzato dalla pandemia e dalla DDI( Didattica digitale integrata), l’indirizzo Biologia con curvatura biomedica ha subito registrato tra gli studenti delle terze classi un altissimo indice di gradimento ed un notevole numero di adesioni, gradimento e adesioni a cui la scuola ha risposto assicurando video-lezioni e materiale di competenza dei docenti, fornendo il materiale di competenza dei medici delegati dall’ OMCEO con relative registrazioni audio fornite dagli stessi e sperimentando nuove modalità per la somministrazione di test on line a conclusione dei nuclei tematici affrontati. Si continuerà a gennaio con videolezioni tenute dai medici competenti.

Soddisfazione per il successo è stata manifestata dal Dirigente Scolastico Vito Parisi, dalla coordinatrice del progetto prof.ssa Giusi Lima e dalle famiglie; unanime infine il giudizio positivo espresso dal personale medico e paramedico coinvolto. Il percorso, giunto al terzo anno ,chiude il primo ciclo e continuerà nel prossimo anno scolastico nelle classi terze per l’avvio di un nuovo ciclo e nelle classi quarte e quinte in prosecuzione della sperimentazione già avviata.



