Al liceo "Ruggero Settimo" di Caltanissetta i "Classici Contro": quest'anno il tema è "Oikos, L'uomo e la natura tra Omero e il futuro prossimo"

Nell段mpossibilità di operare nel territorio come si è sempre fatto, l段niziativa si svolgerà lunedì 30 novembre 2020 alle ore 18:00 online

Redazione

30 Novembre 2020 08:59

Il Liceo Classico, Linguistico e Coreutico “R. Settimo” rinnova anche quest’anno la collaborazione con l’Università di Venezia, grazie al progetto “Classici contro” (virgo.unive.it/flgreca/ClassiciContro.htm), che si ripropone di riflettere, a partire dai classici, su un tema attuale coinvolgendo la comunità scolastica con riflessioni e azioni che hanno quest’anno come tema “OIKOS, L'uomo e la natura tra Omero e il futuro prossimo”.Nell’impossibilità di operare nel territorio come si è sempre fatto, l’iniziativa si svolgerà lunedì 30 novembre 2020 alle ore 18:00 online con letture dal libro “Oikos. Poeti per il futuro”, a cura di S. Strazzabosco, Premessa di F. Pontani e A. Camerotto, MIMESIS/Classici Contro n. 17-18, Milano-Udine 2020, nel quale poeti contemporanei si confrontano con l’antico e con il tema dell’ambiente. Una raccolta di componimenti intensi su un argomento assai significativo per i giorni che stiamo attraversando. Leggeranno i componimenti gli studenti del “R. Settimo” e del Liceo “E. Montale” di San Donà di Piave.

Interverranno all’incontro GERARD BOTER (professore di Greco presso la Vrije Universiteit Amsterdam) con un intervento dal titolo “Poesia, viaggiare nella mente” e ROBIN MYERS (USA / Messico), interprete e poeta, con “Parole per il futuro prossimo”.

L’evento, a cura di Alberto Camerotto - Filippomaria Pontani, è coordinato in loco dalla Dirigente Reggente Loredana Schillaci e dalla prof.ssa Silvana Augello. I giovani lettori sono gli studenti delle classi ICC, IICC, IICL.

Chiunque ami la letteratura e i classici può partecipare alla diretta in videconferenza seguendo il link https://unive.zoom.us/j/89987324044





