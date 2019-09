Attualita 231

Lezioni di biomedica al liceo classico "R. Settimo" di Caltanissetta: si tratta un progetto triennale

Il progetto mira a favorire l'adeguato orientamento e la formazione degli studenti che intendono intraprendere studi sulla biologia e medicina

Redazione

09 Settembre 2019 14:16

Dall'anno scolastico 2019/2020 il Liceo Classico, Linguistico e Coreutico "R. Settimo" avrà un percorso di potenziamento-orientamento di Biologia con curvatura biomedica, frutto di un accordo tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Il percorso proporrà agli studenti attività in aula dinamiche (con lezioni interattive, didattica laboratoriale e simulazione di casi) ed esperienze sul campo all'interno delle strutture sanitarie. Il progetto sarà triennale, con 50 ore di attività annuali e moduli che si concluderanno con simulazione di test a risposta multipla e simulazione di casi. L'organizzazione sarà affidata ad un comitato tecnico-scientifico che pianificherà le attività formative. La Dirigente Irene Cinzia Maria Collerone rende noto che il percorso non sarà rivolto ad una classe in particolare, ma a classi aperte, per favorire l'adeguato orientamento e la formazione di tutti gli studenti che desiderano intraprendere studi che riguardano la biologia e la medicina e desiderano vivere la scelta universitaria in modo più consapevole e responsabile.



