Al concorso "Serradifalco città della musica" applausi per l'orchestra della "Pietro Leone" di Caltanissetta

Una ventina di Scuole ad indirizzo musicale , 7 orchestre, 12 grandi gruppi, piccoli gruppi,solisti e 18 giovani musicisti provenienti da tutta Sicilia hanno partecipato alle audizioni del Concorso

Redazione

22 Maggio 2019 10:01

Scroscianti applausi hanno salutato l’esibizione dell’orchestra dell’Istituto Comprensivo “Pietro Leone “ di Caltanissetta durante il concerto dei vincitori dell’ottava edizione del Concorso “Serradifalco città della musica” che si è svolto sabato 18 maggio alle 19,30 presso il teatro “De Curtis” di Serradifalco. La Scuola “Pietro Leone” è risultata vincitrice ex equo con l’Istituto Comprensivo “ Giovanni XXIII” di Vittoria nella sezione Orchestre precedendo l’Istituto Comprensivo “ Carducci” di Riesi ex equo con l’Orchestra di chitarre dell’Istituto Comprensivo “ Crispi” di Ribera. Il concorso, anche quest’anno organizzato dai docenti di strumento musicale dell’Istituto Comprensivo “F.Puglisi” di Serradifalco ha riscontrato un grande successo di partecipanti. Una ventina di Scuole ad indirizzo musicale , 7 orchestre, 12 grandi gruppi, piccoli gruppi,solisti e 18 giovani musicisti provenienti da tutta Sicilia hanno partecipato alle audizioni del Concorso che si sono svolte dal 15 al 17 Maggio. Altissimo si è rivelato il livello delle audizioni dei musicisti che sono stati giudicati dalla Commissione formata dai docenti Emanuele Anzalone, Marco Carmina,Michele Lacagnina e Pasquale Lalumia (docenti di strumento dell’Istituto Comprensivo “F.Puglisi”) presieduti dal M° Massimo Bacci ,violinista , Direttore d’Orchestra e docente di violino presso il Conservatorio di Perugia. Grande la soddisfazione del Dirigente Scolastico Anna Maria Nobile per gli innumerevoli apprezzamenti ricevuti dai partecipanti soddisfatti per la fantastica organizzazione. Il Dirigente Scolastico Anna Maria Nobile durante il discorso conclusivo ha ringraziato ed elogiato la squadra organizzatrice per il grande lavoro svolto, facendo salire sul palco anche i ragazzi dello Staff (alunni della Scuola ) che coadiuvati dai docenti Marcello Frattallone e Maria Provenzano hanno curato l’accoglienza e la logistica della manifestazione. Tra i principali risultati vanno ricordati i 2 primi premi assoluti assegnati dalla Commissione giudicatrice nella categoria giovani musicisti, Riccardo Palmeri violinista di 7 anni (cat.archi fino a 10 anni) e Tamburello Ileana pianista di Alcamo (cat. Pianoforte 18/21) anni che hanno incantato con le loro esibizioni il numeroso pubblico presente al “De Curtis”.Ma gli appuntamenti con la musica dell’istituto Comprensivo “F.Puglisi” non finisce qui, infatti Giovedì 23 Maggio alle 19,30 presso il teatro “De Curtis” si terrà il Concerto di fine anno dove ad esibiranno l’orchestra i gruppi e i solisti della Scuola.



