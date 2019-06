Eventi 177

Al Centro Espositivo di Arte Contemporanea di Caltanissetta una mostra con i lavori degli studenti del liceo "Juvara"

L’esposizione è stata preceduta da un convegno-presentazione, a Palazzo Moncada

Redazione

02 Giugno 2019 22:38

Inaugurata a Caltanissetta, nei locali del Centro Espositivo d’Arte Contemporanea ricavato nell’ex rifugio antiaereo di salita Matteotti, una mostra antologica con i lavori più significativi degli ultimi cinque anni degli alunni del corso di Disegno Industriale del Liceo Artistico “F.Juvara” di San Cataldo. L’esposizione è stata preceduta da un convegno-presentazione, a Palazzo Moncada, dove hanno portato i loro saluti la dirigente scolastica dell’Istituto “Manzoni-Juvara” Agata Rita Galfano, il sindaco del comune di Caltanissetta, Roberto Gambino, il presidente dell’Ordine degli Architetti di Caltanissetta Paolo Lojacono e il presidente dell’ADI Sicilia, Andrea Branciforti.La mostra è stata introdotta dalle relazioni dell’architetto Salvatore Maria Alù, consigliere dell’ADI Sicilia, dal prof. Diego Gulizia, docente di Storia dell’Arte del Liceo Juvara e dal prof. Antonio Palmiro Cupani, docente di Disegno Industriale del Liceo Juvara.

Il convegno-presentazione è stato moderato da Luigi Di Salvo, docente di Progettazione e Vicario del Liceo Juvara.

L’introduzione è stata un momento di sintesi importante, dove sono state messe in evidenza le fondamentali relazioni che si instaurano tra il mondo della formazione, l’imprenditoria, le associazioni, i professionisti e la pubblica amministrazione.

Il centro propulsore da cui tutto parte è certamente l’esposizione dei lavori degli alunni che mette in risalto la didattica laboratoriale attraverso la quale i docenti dello Juvara guidano, quotidianamente, i discenti a ricercare soluzioni sintetiche formali attraverso le esperienze storiche maturate dai grandi esponenti del Design italiano e straniero.

Lo staff dirigenziale dello Juvara ringrazia l’ADI SICILIA e l'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI CALTANISSETTA, per essere stati i motori dell'iniziativa, il COMUNE DI CALTANISSETTA per la disponibilità degli spazi espositivi, le aziende PUBBLITALIA 3D - RAIMONDI E PARUZZO, per essere state sensibili all'evento e aver contribuito fattivamente alla stampa di tutto il materiale grafico. Ringrazia particolarmente, il prof. Antonio Cupani che,collaborato fattivamente dalle proff. Giusi Russo, Agata Lomonaco e Sabrina Lo Celso, con sapienza e perseveranza, è riuscito a motivare i ragazzi e a guidarli verso una produzione didattica di altissima qualità, che nulla ha da invidiare al Design prodotto dai grandi professionisti finalizzato alla produzione industriale italiana e straniera.



Infine ringrazia la giovane promessa del clarinetto Sofia Salomone di 12 anni, che ha allietato l’evento insieme al pianista Cataldo Fabrizio Aquilina.



La mostra costituisce il prodotto finale del percorso seguito dagli allievi attraverso il quale oggi arrivano ad esternare e palesare le conoscenze, le competenze e le abilità acquisite, in una successione di pannelli espositivi, elaborati ed impaginati sotto la guida esperta dei loro docenti, che testimoniano l’importanza e il valore del percorso di apprendimento/insegnamento seguito nella didattica quotidiana.

La mostra sarà arricchita da lavori dell’indirizzo di Design Moda ispirati al Bauhaus dal titolo “La tridimensionalità dell’abito – Densità, ritmo e la danza dell’anima. Curati dall’insegnante prof. Salvina Maira e degli studenti di indirizzo di Design Moda.

Il prof. F. la Russa ha curato le stampe serigrafiche nel laboratorio di stampa.



