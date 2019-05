Salute 190

Al Cefpas di Caltanissetta un master sull'elettrocardiografia pediatrica

A presiedere l'evento i medici cardiologi Francesco De Luca e Luigi Scarnato

Rita Cinardi

30 Maggio 2019 19:52

Si svolgerà dal 31 maggio all’1 giugno al Cefpas di Caltanissetta il “Master elettrocardiografia pediatrica” presieduto da Francesco De Luca, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia pediatrica Azienda Ospedaliera Vittorio Emanuele Ferrarotto S. Bambino di Catania, e Luigi Scarnato, cardiologo e presidente dell’associazione “Cuore Chiaro Onlus”.



“Sostanzialmente invariata nelle sue modalità di esecuzione, ma in continua evoluzione interpretativa, l’avvento di più recenti e sofisticate metodiche non hanno per nulla sminuito la funzione diagnostica e prognostica dell’ECG, che rimane sempre un supporto insostituibile per il cardiologo. Il Master – spiegano i medici cardiologi Francesco De Luca e Luigi Scarnato - si propone di focalizzare l’utilità della metodica in tutte le età, dal neonato all’adulto, e di marcare le caratteristiche peculiari tipiche dell’ECG pediatrico. Insomma proveremo a riappropriarci di una normalità perduta, per consentire a ognuno di potere prendere in carico il piccolo paziente con serenità. Con questo obiettivo, nel livello advanced, sarà messo a confronto l’ECG con altre metodiche di largo impiego in cardiologia (RX, ecocardiografia), per fornire una visione il più possibile unitaria, seppur poliparametrica, delle patologie. A completamento di detto percorso, verranno trattate due condizioni cliniche, che pur raramente ad insorgenza pediatrica, acquistano importanza nell’adulto: l’ipertensione arteriosa e l’insufficienza cardiaca. Il Master, a numero chiuso, con un massimo di 25 partecipanti, avrà un’impronta spiccatamente interattiva, con la presentazione di casi clinici e commenti di tracciati normali e patologici”.



