Cronaca 164

Aiuole via Babbaurra, Italia Nostra: "L'amministrazione sancataldese provveda alla pulizia"

Gli alberi e gli arbusti presenti debordano sui marciapiedi, sulla strada, sugli spazi adiacenti alle aiuole in modo incontrollato e persino pericoloso

Redazione

18 Giugno 2020 17:44

Chi arriva a San Cataldo da Caltanissetta viene accolto da un viale di accesso cittadino ben curato e pulito. Un viale caratterizzato da una bella aiuola spartitraffico punteggiata da giovani ulivi e profumati cespugli di rose. Il viale termina con una biforcazione: andando a destra si sale verso il centro urbano, andando a sinistra si percorre la via Babbaurra. Via Babaurra è una strada costellata da molteplici attività commerciali, bar, edifici residenziali. Anche qua c’è del verde, piccole e grandi aiuole. Ma questo verde non è affatto curato: gli alberi e gli arbusti presenti debordano sui marciapiedi, sulla strada, sugli spazi adiacenti alle aiuole in modo incontrollato e persino pericoloso. E queste aiuole contengono oggetti in plastica e rifiuti vari. Giusto ieri (mercoledì 17 giugno) due operai comunali stavano iniziando il lavoro di scerbatura nelle aiuole. Ma, ancora, andrebbe fatta una pulizia accurata dei tanti rifiuti accumulatisi nelle aiuole e una buona sfoltita del verde. Siamo certi che a seguito di questa segnalazione di Italia Nostra, su sollecitazioni ricevute da diversi cittadini sancataldesi, l’Amministrazione comunale provvederà alla pulizia completa e al giusto decoro di via Babbaurra. L'associazione Italia Nostra

Chi arriva a San Cataldo da Caltanissetta viene accolto da un viale di accesso cittadino ben curato e pulito. Un viale caratterizzato da una bella aiuola spartitraffico punteggiata da giovani ulivi e profumati cespugli di rose. Il viale termina con una biforcazione: andando a destra si sale verso il centro urbano, andando a sinistra si percorre la via Babbaurra. Via Babaurra è una strada costellata da molteplici attività commerciali, bar, edifici residenziali. Anche qua c’è del verde, piccole e grandi aiuole. Ma questo verde non è affatto curato: gli alberi e gli arbusti presenti debordano sui marciapiedi, sulla strada, sugli spazi adiacenti alle aiuole in modo incontrollato e persino pericoloso. E queste aiuole contengono oggetti in plastica e rifiuti vari. Giusto ieri (mercoledì 17 giugno) due operai comunali stavano iniziando il lavoro di scerbatura nelle aiuole. Ma, ancora, andrebbe fatta una pulizia accurata dei tanti rifiuti accumulatisi nelle aiuole e una buona sfoltita del verde. Siamo certi che a seguito di questa segnalazione di Italia Nostra, su sollecitazioni ricevute da diversi cittadini sancataldesi, l’Amministrazione comunale provvederà alla pulizia completa e al giusto decoro di via Babbaurra. L'associazione Italia Nostra

News Successiva Mafia, per il Tar è legittimo lo scioglimento del consiglio comunale di San Cataldo: ricorso respinto

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare