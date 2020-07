Politica 249

Aiello (Lega): "Le auto del Comune di Caltanissetta torneranno a circolare a Gpl"

"Questa - spiega il consigliere comunale - è la dimostrazione che le Interrogazioni presentate dall'Opposizione, in questo caso dalla Lega, quando prese in considerazione dalla giunta sono utili alla città"

Redazione

22 Luglio 2020 11:13

“Dopo anni di battaglie a suon di diverse Interrogazioni e discussioni in Aula, apprendo finalmente che le auto del Comune di Caltanissetta torneranno a circolare a GPL. Una doppia buona notizia per i nisseni: meno spreco di denaro e più rispetto per l’ambiente. Questa è la dimostrazione che le Interrogazioni presentate dall'Opposizione, in questo caso dalla Lega, quando prese in considerazione dalla Giunta sono utili alla Città. Un plauso all'Amministrazione Comunale per aver dato seguito alle richieste della Lega”- così interviene il Consigliere Comunale della Lega, Oscar Aiello, che in più occasioni aveva sollecitato la precedente e l'attuale Giunta a far circolare le auto del Comune a GPL, che pur essendo Bifuel (benzina e gpl) venivano alimentate solo a benzina. Anomalia amministrativa denunciata dal Consigliere Aiello poiché il Comune spendeva ed inquinava di più.



