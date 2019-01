Salute 136

AIDO Caltanissetta, costituito il nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule

Dopo la sottoscrizione del protocollo d’intesa con la Croce Rossa, l'associazione, presenta alla Città la nuova organizzazione interna

Redazione

10 Gennaio 2019 09:39

L’AIDO di Caltanissetta, Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule dopo la sottoscrizione del protocollo d’intesa con la Croce Rossa presenta alla Città la nuova organizzazione interna.

Oltre al Presidente Oscar Aiello, al Segretario Daniela Dell’Utri, al Tesoriere Rino Virzì, ai Consiglieri Ariele Tomasella ed Ivano Tomasella, entrano a far parte del nuovo Consiglio Direttivo il Vice Presidente Dott. Gaetano Cristian Morreale, 34 anni, Specialista in Gastroenterologia ed epatologia e attualmente Dirigente medico dell'UOC di Gastroenterologia O spedali riuniti S. Elia-Maddalena Raimondi, nonché Segretario in Sicilia dell'Associazione italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti ospedalieri.

Il Vice Presidente Marco D’Arma, giovane operaio di 31 anni inserito nel mondo sportivo.

Il Consigliere Dott. Massimiliano Morreale, 33 anni, Specialista in Nefrologia e attualmente aiuto responsabile presso Ambulatorio Nisseno di Emodialisi.

Il Consigliere Alisea Lomonaco, 19 anni, studentessa universitaria in Scienze e Tecniche psicologiche, Capitano squadra femminile calcio a 5.

Conclusa la fase della riorganizzazione interna, nei prossimi giorni l’AIDO sarà impegnata a promuovere la cultura della donazione degli organi principalmente nelle Scuole e nelle Parrocchie.

L’AIDO di Caltanissetta, Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule dopo la sottoscrizione del protocollo d’intesa con la Croce Rossa presenta alla Città la nuova organizzazione interna.

Oltre al Presidente Oscar Aiello, al Segretario Daniela Dell’Utri, al Tesoriere Rino Virzì, ai Consiglieri Ariele Tomasella ed Ivano Tomasella, entrano a far parte del nuovo Consiglio Direttivo il Vice Presidente Dott. Gaetano Cristian Morreale, 34 anni, Specialista in Gastroenterologia ed epatologia e attualmente Dirigente medico dell'UOC di Gastroenterologia O spedali riuniti S. Elia-Maddalena Raimondi, nonché Segretario in Sicilia dell'Associazione italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti ospedalieri.

Il Vice Presidente Marco D’Arma, giovane operaio di 31 anni inserito nel mondo sportivo.

Il Consigliere Dott. Massimiliano Morreale, 33 anni, Specialista in Nefrologia e attualmente aiuto responsabile presso Ambulatorio Nisseno di Emodialisi.

Il Consigliere Alisea Lomonaco, 19 anni, studentessa universitaria in Scienze e Tecniche psicologiche, Capitano squadra femminile calcio a 5.

Conclusa la fase della riorganizzazione interna, nei prossimi giorni l’AIDO sarà impegnata a promuovere la cultura della donazione degli organi principalmente nelle Scuole e nelle Parrocchie.

News Successiva Nomina dei manager della sanità in Sicilia, arriva il sì dalla commissione Ars: tutti i nomi

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews