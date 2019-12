Sport 133

Agility Horse, l'associazione Amici del Cavallo di San Cataldo torna a casa con quattro campioni regionali

L'associazione ha partecipato alla finale del campionato siciliano Agility Horse che si è svolta al circolo ippico "Gli Ulivi" di San Giovanni La Punta,

18 Dicembre 2019 16:21

Porta a casa quattro campioni regionali l’Associazione Amici del Cavallo 2 di San Cataldo, che ha partecipato, domenica scorsa, alla finale del campionato siciliano Agility Horse, presso il circolo ippico “Gli Ulivi” di San Giovanni La Punta, in provincia di Catania. In particolare: Campione regionale nella categoria 110 cm, Cammarata Mattia; Campione regionale nella categoria 100 cm ,Averna Sharon e vice campione regionale, Riggi Leandro; Campione regionale nella categoria 90 cm, Biancheri Marina; Campione regionale nella categoria 60 cm, Ficarra Matteo e vice campione regionale Pignato Desya.130 i partecipanti alla gara, divisi nelle 8 categorie programmate. Un gran numero di iscritti nelle due categorie di gimkana, circa una cinquantina suddivisi tra la gimkana a tempo e quella di precisione. Ben 10 i centri partecipanti, provenienti dalle varie province isolane e che hanno portato i propri allievi a gareggiare per la finale: I centri Ippici Ferretti(ME), La Pineta(ME), Gli Ulivi(CT), Scuderie Ardichetto(CT), Cavalcuore(CT), Don Santino(SR), Cavalli e Cavalieri(SR), Lago Peg Baviere(Gela), Pegaso(EN) e Amici del cavallo 2(CL).

Amici del Cavallo 2, inoltre, incassa anche diversi ex aequo: nella categoria 30cm primo posto La Fisca Nikole ; nella categoria 60 cm, primo posto di Matteo Ficarra, Pignato Desya e Giardina Pietro; categoria 80 cm, primo posto di Sardo Simone, Carletta Giulia, 4 penalità per Nikol Dzebisachvili; nella categoria 90 cm, quarto posto per Marina Biancheri e, infine, nella categoria 100 cm, terzo posto per Averna Sharon e sesto per Riggi Leandro.

La premiazione dei vincitori sarà a gennaio, durante la “Festa del Cavaliere”.



