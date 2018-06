Salute 288

Aggressione all'ospedale di Niscemi, il Codacons chiede invio dell'esercito in Sicilia

Nota a firma dell'avvocato Daniela Dell'Utri del Codacons che di seguito pubblichiamo

Redazione

18 Giugno 2018 19:53

Le aggressioni sono ormai all’ordine del giorno e sembra che si stia sempre più diffondendo un vergognoso fenomeno di violenza nei confronti del personale sanitario e medico ospedaliero. L’ultimo grave episodio si è consumato al pronto soccorso dell’Ospedale Basarocco di Niscemi (CL) nella giornata di domenica 17 giugno 2018. Questa volta le vittime sono un medico e alcuni infermieri del 118, aggrediti da un uomo che avrebbe dato in escandescenze distruggendo il reparto. La Direzione del presidio Niscemi ha denunciato i fatti alle competenti autorità e all’ASP nissena, evidenziando che non è più possibile lasciare gli operatori sanitari soli di notte. È stato chiesto il servizio di guardiania anche a Niscemi, così come è già presente nel nosocomio di Gela e di Caltanissetta. Anche il Codacons Sicilia esprime solidarietà in favore del personale sanitario e medico brutalmente aggredito, lanciando la campagna ”SANITÀ NO VIOLENZA NO LUNGHE LISTE D’ATTESA”. Lo scopo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica ed i governi regionale e nazionale, attraverso la richiesta di invio dell'esercito in Sicilia negli ospedali e nelle guardie mediche per tutelare l'incolumità del personale medico e paramedico. I legali del Codacons di Caltanissetta, gli avvocati Daniela Dell’Utri e Giuseppe Orlando, di concerto con l’ASP nissena intendono promuovere la campagna di sensibilizzazione anche sul territorio provinciale per consentire agli operatori sanitari di lavorare serenamente e in piena sicurezza.

Le aggressioni sono ormai all’ordine del giorno e sembra che si stia sempre più diffondendo un vergognoso fenomeno di violenza nei confronti del personale sanitario e medico ospedaliero. L’ultimo grave episodio si è consumato al pronto soccorso dell’Ospedale Basarocco di Niscemi (CL) nella giornata di domenica 17 giugno 2018. Questa volta le vittime sono un medico e alcuni infermieri del 118, aggrediti da un uomo che avrebbe dato in escandescenze distruggendo il reparto. La Direzione del presidio Niscemi ha denunciato i fatti alle competenti autorità e all’ASP nissena, evidenziando che non è più possibile lasciare gli operatori sanitari soli di notte. È stato chiesto il servizio di guardiania anche a Niscemi, così come è già presente nel nosocomio di Gela e di Caltanissetta. Anche il Codacons Sicilia esprime solidarietà in favore del personale sanitario e medico brutalmente aggredito, lanciando la campagna ”SANITÀ NO VIOLENZA NO LUNGHE LISTE D’ATTESA”. Lo scopo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica ed i governi regionale e nazionale, attraverso la richiesta di invio dell'esercito in Sicilia negli ospedali e nelle guardie mediche per tutelare l'incolumità del personale medico e paramedico. I legali del Codacons di Caltanissetta, gli avvocati Daniela Dell’Utri e Giuseppe Orlando, di concerto con l’ASP nissena intendono promuovere la campagna di sensibilizzazione anche sul territorio provinciale per consentire agli operatori sanitari di lavorare serenamente e in piena sicurezza.

News Successiva Caltanissetta, studenti del liceo “Volta” realizzano un progetto con l’Asp