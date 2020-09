Cronaca 261

Aggrediti e insultati per un bacio: ferito alla testa un amico che ha provato a difenderli

Due giovani, un 21enne originario di Mestre e un 26enne di Padova, sono stati aggrediti e insultati da un gruppo formato da quattro ragazzi e due ragazze

Redazione

20 Settembre 2020 21:06

Si sono dati un bacio mentre passeggiavano mano nella mano nel centro di Padova. Subito dopo una coppia di due giovani, un 21enne originario di Mestre e un 26enne di Padova, è stata aggredita e insultata da un gruppo formato da quattro ragazzi e due ragazze. Un amico della coppia, che è intervenuto per difenderli, è stato colpito alla testa con un bicchiere di vetro e si è dovuto sottoporre alle cure dei sanitari per suturare la ferita.Il giovane ferito e i due ragazzi hanno formalizzato la denuncia e hanno raccontato l’aggressione omofoba, accaduta venerdì 18 settembre, con un video sui social. Secondo il loro racconto, a scatenare il branco sarebbe stato il bacio che i due si sono scambiati nelle vie del centro, proprio davanti al Municipio. A intervenire sono stati per primi i vigili urbani che presidiano la sede del Comune e successivamente i carabinieri. Gli investigatori stanno visionando le immagini delle telecamere per identificare i componenti del gruppo.



