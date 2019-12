Cronaca 368

Aggredita e rapinata da tre minorenni: 50enne lotta tra la vita e la morte all'ospedale di Agrigento

Ad avere commesso il fatto, stando alle prime testimonianze, sarebbero stati tre giovanissimi

Redazione

03 Dicembre 2019 15:05

Lotta tra la vita e la morte una donna aggredita e derubata ad Agrigento in pieno centro storico. Le sue condizioni, al momento, sono critiche. La 50enne, che si trova ricoverata al "San Giovanni di Dio" di Agrigento, non sta bene per vie dei gravi traumi riportati.I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, dopo una segnalazione giunta al centralino, si sono precipitati in via Boccerie, in pieno centro storico. Gli agenti sono stati allertati per una rapina ai danni di una donna. Ad avere commesso il fatto, stando alle prime testimonianze, sarebbero stati tre giovanissimi.

I poliziotti hanno ascoltato la donna e grazie ai dettagli da lei forniti sono riusciti, subito, a risalire ai tre presunti responsabili dell'aggressione. Si tratterebbe di tre minorenni del posto che sono stati denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria. Sul posto anche la polizia scientifica per i rilievi del caso. Le indagini proseguono. (Agrigentonotizie.it)



Lotta tra la vita e la morte una donna aggredita e derubata ad Agrigento in pieno centro storico. Le sue condizioni, al momento, sono critiche. La 50enne, che si trova ricoverata al "San Giovanni di Dio" di Agrigento, non sta bene per vie dei gravi traumi riportati.I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, dopo una segnalazione giunta al centralino, si sono precipitati in via Boccerie, in pieno centro storico. Gli agenti sono stati allertati per una rapina ai danni di una donna. Ad avere commesso il fatto, stando alle prime testimonianze, sarebbero stati tre giovanissimi.

I poliziotti hanno ascoltato la donna e grazie ai dettagli da lei forniti sono riusciti, subito, a risalire ai tre presunti responsabili dell'aggressione. Si tratterebbe di tre minorenni del posto che sono stati denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria. Sul posto anche la polizia scientifica per i rilievi del caso. Le indagini proseguono. (Agrigentonotizie.it)



News Successiva Estremisti di destra, armi sequestrate anche in Francia. Continua l'indagine della Procura di Caltanissetta

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare