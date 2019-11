Cronaca 2899

Aggiornamento. Allerta meteo arancione a Caltanissetta: disposta la chiusura di ville e cimitero

La chiusura al pubblico riguarda anche il parco Dubini, le riserve Monte Capodarso e Lago Sfondato

Redazione

12 Novembre 2019 11:59

Con ordinanza sindacale è stata disposta per la giornata di oggi e fino al permanere dell'allerta per condizioni meteo avverse, la chiusura di ville, giardini e parchi comunali oltreché del cimitero Angeli e delle riserve naturali che insistono nel territorio di Caltanissetta. La chiusura al pubblico riguarda anche il parco Dubini, le riserve Monte Capodarso e Lago Sfondato.Il dipartimento regionale della protezione civile ha diramato nella giornata di ieri, lunedì 11 novembre, un'allerta meteo arancione che interessa anche il territorio nisseno fino alle ore 24 di martedì 12 novembre. L'allerta arancione equivale ad un livello di preallarme e riguarda il rischio idrogeologico e idraulico per temporali. Come sempre in questi casi si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione nell'attraversamento di sottopassi e di luoghi dove si verifica afflusso delle acque evitando di parcheggiare in prossimità di cartelloni pubblicitari e di alberi ad alto fusto.

L'ordinanza di chiusura sarà automaticamente prorogata nel caso in cui il prossimo avviso meteo del dipartimento regionale per la protezione civile mantenga la stessa fase di allerta. Seguiranno aggiornamenti nel pomeriggio.



