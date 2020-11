Attualita 504

Agevolazioni fiscali per le attività produttive di Caltanissetta: aiuti per 1milione e 300 mila euro

Ad annunciarlo è stato il sindaco Roberto Gambino. Gli aiuti si potranno ottenere sotto forma di credito d'imposta per il pagamento di alcuni tributi

Redazione

02 Novembre 2020 15:21

E’ stato approvato dall’amministrazione ed è in corso di attuazione una sostanziosa agevolazione fiscale pari ad 1milione e 300 mila euro circa in favore di operatori economici, enti e associazioni che, a seguito ell'emanazione dei vari DPCM nazionali, sono risultati sospesi o soggetti a limitazione a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 nel corso del 2020. La riduzione dei tributi è stata prevista grazie al riconoscimento, da parte della Regione Siciliana, di una quota di pari importo assegnata al Comune di Caltanissetta, a valere su un apposito fondo perequativo. L'aiuto, è stato e potrà essere usato dalle attività produttive con sede a Caltanissetta,anche sotto forma di credito di imposta, per le seguenti finalità:

- Riduzione della TARI (Tassa sui Rifiuti) pari al 100% della parte variabile ( nel periodo dal 11 marzo al 15 ottobre)in favore dei gestori delle attività economiche (utenze non domestiche) di cui ai codici ATECO indicati espressamente nei D.P.C.M. di chiusura attività;

- Riduzione dell'IMU pari a 9/12 in favore dei gestori delle attività economiche di cui ai codici ATECO indicati espressamente nei D.P.C.M. di chiusura attività per cespite immobiliare di categorie C1, C3 e D;

- Riduzione della TOSAP (Tassa occupazione suolo pubblico) pari a 9/12 in favore dei gestori delle attività economiche di cui ai codici ATECO indicati espressamente nei D.P.C.M. di chiusura attività.

Si tratta di un segnale per sostenere ed incoraggiare gli imprenditori nisseni e in attesa di riprendere a regime.

E’ stato approvato dall’amministrazione ed è in corso di attuazione una sostanziosa agevolazione fiscale pari ad 1milione e 300 mila euro circa in favore di operatori economici, enti e associazioni che, a seguito ell'emanazione dei vari DPCM nazionali, sono risultati sospesi o soggetti a limitazione a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 nel corso del 2020. La riduzione dei tributi è stata prevista grazie al riconoscimento, da parte della Regione Siciliana, di una quota di pari importo assegnata al Comune di Caltanissetta, a valere su un apposito fondo perequativo. L'aiuto, è stato e potrà essere usato dalle attività produttive con sede a Caltanissetta,anche sotto forma di credito di imposta, per le seguenti finalità:

- Riduzione della TARI (Tassa sui Rifiuti) pari al 100% della parte variabile ( nel periodo dal 11 marzo al 15 ottobre)in favore dei gestori delle attività economiche (utenze non domestiche) di cui ai codici ATECO indicati espressamente nei D.P.C.M. di chiusura attività;

- Riduzione dell'IMU pari a 9/12 in favore dei gestori delle attività economiche di cui ai codici ATECO indicati espressamente nei D.P.C.M. di chiusura attività per cespite immobiliare di categorie C1, C3 e D;

- Riduzione della TOSAP (Tassa occupazione suolo pubblico) pari a 9/12 in favore dei gestori delle attività economiche di cui ai codici ATECO indicati espressamente nei D.P.C.M. di chiusura attività.

Si tratta di un segnale per sostenere ed incoraggiare gli imprenditori nisseni e in attesa di riprendere a regime.

News Successiva Lavori di manutenzione all'Ancipa: stop all'erogazione idrica a Caltanissetta e nelle zone balneari di Butera

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare