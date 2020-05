Attualita 73

Agenzia delle Entrate, rate e nuove cartelle sospese fino al 31 agosto. Stop anche ai pignoramenti

Le rate 2020 della «rottamazione-ter» e del «saldo e stralcio», se non versate alle scadenze, potranno essere pagate entro il 10 dicembre

Redazione

21 Maggio 2020 20:48

Sospensione delle rate e delle nuove cartelle fino a fine agosto e stop ai pignoramenti in corso. Ma anche modalità di accesso ai nuovi crediti d’imposta per gli affitti o per la sanificazione e gli acquisti dei dispositivi di protezione per i lavoratori. O l’Iva sulle mascherine, che saranno detraibili. Arriva il vademecum dell’Agenzia delle Entrate sulle novità in materia fiscale contenute nel decreto Rilancio.Le rate 2020 della «rottamazione-ter» e del «saldo e stralcio», se non versate alle scadenze, potranno essere pagate entro il 10 dicembre senza perdere le agevolazioni e senza oneri aggiuntivi. Arrivano regole più soft per le rateizzazioni in essere o richieste entro il 31 agosto. È inoltre consentita la possibilità di rateizzare i debiti relativi a piani di pagamento della «rottamazioni-ter» o del «saldo e stralcio» decaduti per mancato versamento delle rate scadute nel 2019. Si chiarisce anche che pur emettendo entro il 31 dicembre gli atti relativi a controlli in scadenza nel 2020, li notificherà ai contribuenti solo nel 2021, senza l’addebito degli interessi.





