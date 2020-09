Attualita 218

Agenzia delle Entrate, in Sicilia da domani per accedere negli uffici servirà la prenotazione

Grazie a questo nuovo modello di accoglienza, si legge in una nota, gli uffici potranno erogare i servizi con più efficienza

Redazione

14 Settembre 2020 11:25

Dal 15 settembre in Sicilia cambiano le modalità di accesso negli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Il canale di comunicazione privilegiato resterà quello online, mentre per le pratiche che non possono essere risolte grazie al web sarà necessario prenotare un appuntamento.Grazie a questo nuovo modello di accoglienza, si legge in una nota, gli uffici potranno erogare i servizi con più efficienza e i contribuenti potranno recarsi in Agenzia in assoluta sicurezza all’orario stabilito, senza attese, code o assembramenti.

Il sistema tradizionale di accoglienza verrà, quindi, progressivamente sostituito dall’accesso programmato e solo i casi più urgenti, in via residuale, potranno essere trattati senza appuntamento.





