Politica 123

Agenda urbana, la giunta comunale approva progetti per 20 milioni di euro. Di Stefano: "Entro l'anno i finanziamenti"

I decreti permetteranno all'amministrazione comunale di mandare in gara tutti i progetti che abbracciano molti settori, dall’inclusione sociale al miglioramento della qualità della vita

Redazione

29 Settembre 2020 18:33

Sei progetti che cambieranno, nei prossimi anni, il volto di Gela. Sono quelli approvati oggi dalla Giunta Municipale per un totale di quasi 20 milioni di euro da finanziare tramite Agenda Urbana PO FESR 2014-2020.Il primo, del valore di 800mila euro, riguarda lo studio di fattibilità tecnico - economico per la realizzazione di una pista ciclabile che andrà da Macchitella al Lungomare Federico II e rientra nel settore dell'Energia sostenibile, Azione 4.6.4.

Il secondo progetto, del valore di 3 milioni, è quello che permetterà il consolidamento del costone a nord di via Borsellino nell'ambito degli interventi di messa in sicurezza dei territori più esposti al rischio idrogeologico e di erosione costiera, Azione 5.1.1., settore cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischio.

Stesso ambito per il terzo progetto approvato, del valore di 1milione e 100mila euro, e che prevede il consolidamento delle terre armate di un'area posta tra via Borsellino e il Lungomare Federico II.

Con il quarto progetto si passa all'Inclusione Sociale. E' stato approvato lo studio di fattibilità che permetterà di mettere mano ad uno straordinario intervento del valore di 2 milioni in via Madonna del Rosario. L'Azione è la 9.4.1. che prevede interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica dei Comuni ed ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili.

Stesso ambito per gli ultimi due progetti, Azione 9.3.1. La giunta ha approvato i due progetti definitivi relativi al polo per i servizi integrativi per l'infanzia plesso Pirandello (3milioni di euro) e quello per la rifunzionalizzazione dell'immobile di via Giulio Siragusa per la realizzazione di un centro per anziani (900mila euro).

“Non posso che sentirmi orgoglioso – ha dichiarato l'assessore alle Attività Produttive Terenziano Di Stefano - pensando al lavoro svolto, in primis dall’Arch. Tonino Collura - Autorità Urbana - che, con serietà e senza risparmiarsi, ha coordinato tutte le attività perché i progetti oggi venissero votati in attesa di mandarli in gara. Un plauso va a tutto lo staff di Agenda Urbana che affianca l’Autorità Urbana, ai progettisti e ai Rup che, ognuno per la propria parte, ha fatto in modo che Agenda Urbana e i progetti imboccassero la strada giusta, rimanendo al passo con i tempi dettati dalla Regione. Sono fiducioso, e so che la speranza non è mal riposta, - ha aggiunto l'assessore, che ha seguito meticolosamente tutto l'iter - nel dire che entro la fine dell’anno avremo i decreti di finanziamento che ci permetteranno di mandare in gara tutti i progetti che abbracciano molti settori, dall’inclusione sociale al miglioramento della qualità della vita. Tra di questi quello per l’impianto di illuminazione e l’efficientamento energetico della città (3 milioni 150mila euro), l'efficientamento energetico per l’istituto Quasimodo (750mila euro) e per la Don Milani (1 milione 500mila euro), i progetti “Gela digitale” finalizzati alla riorganizzazione digitale del Comune per circa 1,4 milioni, e la somma di 1,6 milioni destinata all'implementazione dei servizi socio sanitari. Questo non è il libro dei sogni, - ha concluso - ma sono progetti che con Agenda Urbana diventeranno realtà, grazie al lavoro di una squadra che si è spesa senza sosta e senza la quale nulla di tutto ciò poteva essere possibile.



Sei progetti che cambieranno, nei prossimi anni, il volto di Gela. Sono quelli approvati oggi dalla Giunta Municipale per un totale di quasi 20 milioni di euro da finanziare tramite Agenda Urbana PO FESR 2014-2020.Il primo, del valore di 800mila euro, riguarda lo studio di fattibilità tecnico - economico per la realizzazione di una pista ciclabile che andrà da Macchitella al Lungomare Federico II e rientra nel settore dell'Energia sostenibile, Azione 4.6.4.

Il secondo progetto, del valore di 3 milioni, è quello che permetterà il consolidamento del costone a nord di via Borsellino nell'ambito degli interventi di messa in sicurezza dei territori più esposti al rischio idrogeologico e di erosione costiera, Azione 5.1.1., settore cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischio.

Stesso ambito per il terzo progetto approvato, del valore di 1milione e 100mila euro, e che prevede il consolidamento delle terre armate di un'area posta tra via Borsellino e il Lungomare Federico II.

Con il quarto progetto si passa all'Inclusione Sociale. E' stato approvato lo studio di fattibilità che permetterà di mettere mano ad uno straordinario intervento del valore di 2 milioni in via Madonna del Rosario. L'Azione è la 9.4.1. che prevede interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica dei Comuni ed ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili.

Stesso ambito per gli ultimi due progetti, Azione 9.3.1. La giunta ha approvato i due progetti definitivi relativi al polo per i servizi integrativi per l'infanzia plesso Pirandello (3milioni di euro) e quello per la rifunzionalizzazione dell'immobile di via Giulio Siragusa per la realizzazione di un centro per anziani (900mila euro).

“Non posso che sentirmi orgoglioso – ha dichiarato l'assessore alle Attività Produttive Terenziano Di Stefano - pensando al lavoro svolto, in primis dall’Arch. Tonino Collura - Autorità Urbana - che, con serietà e senza risparmiarsi, ha coordinato tutte le attività perché i progetti oggi venissero votati in attesa di mandarli in gara. Un plauso va a tutto lo staff di Agenda Urbana che affianca l’Autorità Urbana, ai progettisti e ai Rup che, ognuno per la propria parte, ha fatto in modo che Agenda Urbana e i progetti imboccassero la strada giusta, rimanendo al passo con i tempi dettati dalla Regione. Sono fiducioso, e so che la speranza non è mal riposta, - ha aggiunto l'assessore, che ha seguito meticolosamente tutto l'iter - nel dire che entro la fine dell’anno avremo i decreti di finanziamento che ci permetteranno di mandare in gara tutti i progetti che abbracciano molti settori, dall’inclusione sociale al miglioramento della qualità della vita. Tra di questi quello per l’impianto di illuminazione e l’efficientamento energetico della città (3 milioni 150mila euro), l'efficientamento energetico per l’istituto Quasimodo (750mila euro) e per la Don Milani (1 milione 500mila euro), i progetti “Gela digitale” finalizzati alla riorganizzazione digitale del Comune per circa 1,4 milioni, e la somma di 1,6 milioni destinata all'implementazione dei servizi socio sanitari. Questo non è il libro dei sogni, - ha concluso - ma sono progetti che con Agenda Urbana diventeranno realtà, grazie al lavoro di una squadra che si è spesa senza sosta e senza la quale nulla di tutto ciò poteva essere possibile.



News Successiva Gela, l'imprenditore Maurizio Melfa nominato consulente del Comune: si occuperà di sport e sviluppo economico

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare