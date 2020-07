Politica 181

"Agenda Urbana", approvate a Gela le delibere per assegnare tre progetti: attesi dalla Regione 5 milioni di euro

"Il nostro obiettivo - ha commentato il sindaco Lucio Greco - è quello di tradurre i progetti sulla carta in benefici concreti per la città"

Redazione

09 Luglio 2020 17:27

Dopo aver affidato il progetto per il polo per l’infanzia alla scuola Pirandello, l’amministrazione comunale di Gela, sempre nell’ambito di Agenda Urbana, ha approvato le prime tre delibere di progetti riguardanti l’efficientamento energetico dei plessi Don Milani e Quasimodo e della pubblica illuminazione di una parte dell’abitato a nord, vale a dire i quartieri Settefarine, Stazione, Giardinelli e villaggio Aldisio. Quando i nuovi sistemi di illuminazione di ultima generazione saranno completati (a costo zero per l’ente) ed entreranno in funzione, permetteranno un risparmio alle casse comunali di quasi 500.000 euro annui grazie alla riduzione dei consumi elettrici.Domani i progetti verranno trasmessi all’Autorità Urbana Gela – Vittoria, che ha emanato l’avviso di selezione degli interventi e che ha anche il compito di validarli e approvali prima di inviarli al Dipartimento Energia della Regione Siciliana. A quel punto si dovrà solo attendere l’emissione del decreto di finanziamento da 5 milioni di euro circa così suddivisi:

- 3 milioni 150mila euro per l’impianto di illuminazione e l’efficientamento energetico della città

- 750mila euro per l’istituto Quasimodo

-1 milione 500mila euro per la Don Milani

“Il nostro obiettivo - ha commentato il sindaco Lucio Greco - è quello di tradurre i progetti sulla carta in benefici concreti per la città. Abbiamo messo in campo un notevole sforzo per l’attuazione di Agenda Urbana, attraverso elaborati che già a settembre otterranno i decreti di finanziamento e potranno essere messi in cantiere nel febbraio 2021. Si tratta di progetti che puntano a digitalizzare la città e a migliorarla pure in termini di sostenibilità ambientale, innalzando il livello della qualità della vita e arginando il disagio sociale soprattutto delle fasce più deboli, di anziani e bambini”.

“Il programma Agenda Urbana Gela – Vittoria, lo ricordiamo, vale complessivamente 36milioni di euro. Abbiamo seguito con estrema attenzione tutto l’iter progettuale – aggiunge l’assessore all’Energia Terenziano Di Stefano - sin dal momento in cui il Dipartimento Regionale all’Energia ha deciso di spostarsi sui territori delegando gli uffici comunali, per accelerare gli iter e tagliare i passaggi burocratici. E’ stato un lavoro importante, e ora che finalmente siamo arrivati all’approvazione delle prime tre delibere iniziamo a vedere che diventa realtà quella Gela moderna e ben illuminata che abbiamo sempre sognato”.



Dopo aver affidato il progetto per il polo per l’infanzia alla scuola Pirandello, l’amministrazione comunale di Gela, sempre nell’ambito di Agenda Urbana, ha approvato le prime tre delibere di progetti riguardanti l’efficientamento energetico dei plessi Don Milani e Quasimodo e della pubblica illuminazione di una parte dell’abitato a nord, vale a dire i quartieri Settefarine, Stazione, Giardinelli e villaggio Aldisio. Quando i nuovi sistemi di illuminazione di ultima generazione saranno completati (a costo zero per l’ente) ed entreranno in funzione, permetteranno un risparmio alle casse comunali di quasi 500.000 euro annui grazie alla riduzione dei consumi elettrici.Domani i progetti verranno trasmessi all’Autorità Urbana Gela – Vittoria, che ha emanato l’avviso di selezione degli interventi e che ha anche il compito di validarli e approvali prima di inviarli al Dipartimento Energia della Regione Siciliana. A quel punto si dovrà solo attendere l’emissione del decreto di finanziamento da 5 milioni di euro circa così suddivisi:

- 3 milioni 150mila euro per l’impianto di illuminazione e l’efficientamento energetico della città

- 750mila euro per l’istituto Quasimodo

-1 milione 500mila euro per la Don Milani

“Il nostro obiettivo - ha commentato il sindaco Lucio Greco - è quello di tradurre i progetti sulla carta in benefici concreti per la città. Abbiamo messo in campo un notevole sforzo per l’attuazione di Agenda Urbana, attraverso elaborati che già a settembre otterranno i decreti di finanziamento e potranno essere messi in cantiere nel febbraio 2021. Si tratta di progetti che puntano a digitalizzare la città e a migliorarla pure in termini di sostenibilità ambientale, innalzando il livello della qualità della vita e arginando il disagio sociale soprattutto delle fasce più deboli, di anziani e bambini”.

“Il programma Agenda Urbana Gela – Vittoria, lo ricordiamo, vale complessivamente 36milioni di euro. Abbiamo seguito con estrema attenzione tutto l’iter progettuale – aggiunge l’assessore all’Energia Terenziano Di Stefano - sin dal momento in cui il Dipartimento Regionale all’Energia ha deciso di spostarsi sui territori delegando gli uffici comunali, per accelerare gli iter e tagliare i passaggi burocratici. E’ stato un lavoro importante, e ora che finalmente siamo arrivati all’approvazione delle prime tre delibere iniziamo a vedere che diventa realtà quella Gela moderna e ben illuminata che abbiamo sempre sognato”.



News Successiva Gela. Conchiglia da demolire e porto rifugio da appaltare: confronto tra Musumeci e Greco

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare