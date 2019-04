Politica 527

Affluenza alle urne in Sicilia alle 19 pari al 45%: la provincia in cui si è votato di meno è Agrigento

Ad Agrigento ha votato il 32.45% degli aventi diritto al voto. La percentuale più alta si registra a Messina

Redazione

28 Aprile 2019 20:38

Affluenza alle urne pari al 45% per cento in Sicilia alle 19. Hanno votato 196.455 elettori sui 436.567 aventi diritto. In aumento il dato di Gela e Bagheria. L’affluenza più alta si registra in provincia di Messina dove è pari al 55.40%. La più bassa in provincia di Agrigento dove ha votato il 32.45% degli aventi diritto.A Caltanissetta, unico capoluogo di provincia chiamato al voto, i candidati sono sei mentre a Gela sono quattro.

Gela esce da un periodo di commissariamento dopo la sfiducia al sindaco Messinese mentre a Caltanissetta, l’uscente Ruvolo non si è ricandidato



