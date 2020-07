Attualita 306

Aeroporti, ad agosto il debutto di Tayaranjet in Sicilia: voli da Catania, Comiso e Palermo

Si vola a partire da 40 euro. Per i tanti lavoratori e studenti siciliani fuori regione, dall’Emilia Romagna al Lazio, una opportunità per frequenti rientri

Redazione

12 Luglio 2020 16:20

La compagnia bulgara Tayaranjet dà il via il primo agosto alle sue nuove rotte con Catania, Comiso e Palermo. Punta sulla comodità dell’orario di partenza e sulla trasparenza del prezzo. Si vola a partire da 40 euro.Il vettore europeo debutterà il 1 agosto con il primo volo di linea schedulato, operati con aerei Boeing 737/300. Per i tanti lavoratori e studenti siciliani fuori regione, dall’Emilia Romagna al Lazio, una opportunità per frequenti rientri nella terra d’origine, a tariffe competitive.

Da Catania si partirà alla volta di Roma Fiumicino alle 7,50 e alle 16,55 con due frequenze al giorno. Voli di rientro alle ore 11,10 e alle ore 20,10. Orari adatti a qualsiasi tipo di clientela, dal viaggiatore d’affari ai viaggi dedicati per turismo.

Frequenza giornaliera anche per il Catania-Bologna. Si parte da Catania alle ore 8,10, rientro da Bologna alle 16,40. Il martedì e il sabato Bologna-Comiso alle 11 e Comiso-Bologna alle 14. Il venerdì e la domenica Bologna-Palermo alle 11 e il Palermo-Bologna alle 14.



