Attualita 398

Aerei, Ryanair aumenta le rotte nazionali: più voli a settembre e ottobre da Palermo e Catania

Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe a partire da 19,99 euro, per viaggiare da oggi fino alla fine di ottobre 2020

Redazione

12 Agosto 2020 10:27

Nei mesi di settembre e ottobre Ryanair aumenterà il numero di frequenze sulle rotte nazionali italiane anche da Palermo e Catania "ampliando il proprio operativo per l’estate 2020, a causa della forte domanda", si legge in una nota. L'aumento di frequenze interessa queste rotte: Catania - Roma: 17 voli settimanali; Roma - Palermo: 15 voli settimanali; Catania - Milano Malpensa: 17 voli settimanali a settembre, 18 voli settimanali a ottobre; Palermo - Pisa: 14 voli settimanali; Milano Malpensa - Palermo: 15 voli settimanali; Alghero - Bologna: 5 voli settimanali.Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe a partire da 19,99 euro, per viaggiare da oggi fino alla fine di ottobre 2020. L'offerta è valida per prenotazioni entro la mezzanotte di giovedì (13 agosto), solo sul sito Ryanair.com.



Nei mesi di settembre e ottobre Ryanair aumenterà il numero di frequenze sulle rotte nazionali italiane anche da Palermo e Catania "ampliando il proprio operativo per l’estate 2020, a causa della forte domanda", si legge in una nota. L'aumento di frequenze interessa queste rotte: Catania - Roma: 17 voli settimanali; Roma - Palermo: 15 voli settimanali; Catania - Milano Malpensa: 17 voli settimanali a settembre, 18 voli settimanali a ottobre; Palermo - Pisa: 14 voli settimanali; Milano Malpensa - Palermo: 15 voli settimanali; Alghero - Bologna: 5 voli settimanali.Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe a partire da 19,99 euro, per viaggiare da oggi fino alla fine di ottobre 2020. L'offerta è valida per prenotazioni entro la mezzanotte di giovedì (13 agosto), solo sul sito Ryanair.com.



Due dipendenti delle Poste di Palermo positivi al Coronavirus, quarantena per 50 colleghi

News Successiva Caltanissetta, Lega denuncia: "Migrante fa la doccia nudo in un giardino pubblico"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare