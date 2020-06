Attualita 234

Aerei, cambiano le regole per i bagagli: vietati nelle cappelliere. Misura per evitare assembramenti

Lo ha stabilito l'Enac che ha comunicato le nuove disposizioni con una nota inviata a tutte le compagnie aeree

Redazione

26 Giugno 2020 09:35

Nella fase 3 cambiano le regole per i bagagli in aereo. Saranno infatti consentiti solo quelli di piccole dimensioni e non si potranno imbarcare nelle cappelliere. Lo ha stabilito l'Enac che ha comunicato le nuove disposizioni con una nota inviata a tutte le compagnie aeree.Una misura, spiegano, per evitare assembramenti di persone nel momento in cui devono posizionare il proprio bagaglio a bordo dell’aeromobile.

I bagagli di piccole dimensioni potranno essere posizionati sotto il sedile di fronte al posto assegnato. Nelle disposizioni per fronteggiare l’epidemia da Covid 19 del 12 giugno scorso, l’Enac precisava che non si potevano portare a bordo bagagli a mano di grandi dimensioni.





