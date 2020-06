Attualita 172

Adozione delle aree verdi, il Comune di Gela lancia un appello: "Commercianti e imprese si facciano avanti"

Il sindaco Lucio Greco e l'assessore all'Ambiente, Grazia Robilatte, invitano i cittadini a contribuire alla cura degli arredi urbani

Redazione

23 Giugno 2020 15:29

“Aree verdi, curiamole e facciamole più belle insieme!”. Il sindaco di Gela, Lucio Greco, e l'assessore all'ambiente, Grazia Robilatte, invitano i cittadini a collegarsi con il sito del Comune e a candidarsi per l'adozione di giardini, parchi gioco e fontane pubbliche, così come previsto dalla delibera del consiglio comunale n.17 del 24 febbraio scorso. Un'occasione unica di partecipazione popolare, già avviata con successo in altre realtà, che darà la possibilità ai cittadini di contribuire alla cura degli arredi urbani, alla loro tutela e alla loro valorizzazione per 3 anni, tramite una convenzione rinnovabile.“Questa è un'occasione da cogliere al volo, se si hanno a cuore le sorti della propria città, - affermano il sindaco e l'assessore - e invitiamo tutti (commercianti e imprese in primis, ma anche associazioni, circoli, comitati, organizzazioni di volontariato, parrocchie ed enti religiosi, soggetti giuridici e scuole) a dare la propria disponibilità. Con questa iniziativa l'Amministrazione Comunale spera di sensibilizzare i cittadini sulla tutela e la salvaguardia del territorio, dando maggiore valore al concetto di bene comune e riconoscendo la possibilità di tutelare a 360 gradi i nostri beni e i parchi dei nostri bambini, limitando o evitando del tutto i danni dovuti ad atti vandalici e lassismo. Cambiare, e in tempi anche molto brevi, il volto della nostra Gela è possibile”.



