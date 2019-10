Politica 95

"Adottiamo a Gela le aree verdi, fontane pubbliche e parchi gioco", ecco la proposta dell'assessore Robilatte

L'amministrazione intendete promuovere iniziative a tutela del bene pubblico attraverso il coinvolgimento dei cittadini

Redazione

04 Ottobre 2019 20:54

L’assessore al Patrimonio del Comune di Gela, Grazia Robilatte ha proposto una delibera di giunta per l’approvazione del regolamento per l’adozione di aree verdi, fontane pubbliche e parco gioco che, dopo anni di incuria, versano in uno stato di degrado, dando alla città un’immagine negativa.

L’amministrazione comunale, con in testa il sindaco Lucio Greco, con la proposta di delibera intende promuovere iniziative a tutela del bene pubblico attraverso il coinvolgimento dei cittadini per la gestione attiva dei beni comuni e la loro valorizzazione.

L’obiettivo è anche quello di stimolare ed accrescere il senso di appartenenza, creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni di aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell’ambiente urbano, oltre che recuperare spazi pubblici ed incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici che appartengono all’intera collettività. Da quando si è insediata l'amministrazione Greco, è iniziata una pulizia straordinaria delle aree verdi ma si tratta di un servizio che necessita di un lavoro costante. (*DOC*)

