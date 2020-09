I Romanzi di Vincenzo Bonasera

Attualita 406

Addio mia idea! Un desiderio, una speranza... Dal romanzo "Nel sogno dell'amore"

Un nuovo appuntamento con un brano di uno dei nove romanzi di Vincenzo Bonasera

Redazione

04 Settembre 2020 08:18

“ Addio, mia dea! Un desiderio, una speranza… soltanto carezzevoli e fatue illusioni. Una nuvola passeggera che si allontana e non torna mai più. Sei apparsa e sei svanita. Un raggio di sole improvviso che irrompe nella foschia e poi scompare e svanisce per sempre. Chi sei? Addio mia dea. Hai sfiorato delicatamente la mia fantasia, il mio animo, il mio cuore… addio per sempre… forse non sei mai esistita; il vento ti ha portato già via, ma grazie per essermi apparsa. Malinconia, sei tu la compagna che non mi abbandona mai, ma che non sa aiutarmi; tu sei il contrario della gioia, della serenità, dell’allegria… soltanto poche volte mi hai concesso a loro, poi sei tornata a riprendermi. Malinconia è memoria di un passato, è pensare, è ricordare. Ti porta lontano nel tempo. Sonno fammi tuo! Prendimi dentro il tuo buio, fammi entrare nell’obblio del pensiero; concedimi la fattibilità di non essere, di non esistere, estraniami alla vita”. ( dal romanzo: “Nel sogno dell’amore” – 2016 )

I Romanzi di Vincenzo Bonasera - Video

