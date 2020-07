Cronaca 568

Addio a Ennio Morricone, è morto il grande compositore delle più belle colonne sonore del cinema

Il grande maestro è morto in una clinica romana per le conseguenze di una caduta all'età di 91 anni

Redazione

06 Luglio 2020 08:47

Addio a Ennio Morricone, il compositore e direttore di orchestra è morto in una clinica romana per le conseguenze di una caduta all'età di 91 anni. Con lui se ne va un pezzo della storia della musica da film. La sua fama è esplosa grazie al sodalizio artistico con Sergio Leone, padre dei film Spaghetti Western, ed è proseguita con grandi collaborazioni: da Bertolucci a Carpenter. Morricone ha ricevuto due premi Oscar, uno nel 2007 e uno nel 2016.Le musiche di Morricone sono state usate in più di 60 film vincitori di premi. Il grande musicista e compositore passa alla storica come autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale da "Per un pugno di dollari" a "Mission" a "C'era una volta in America" da "Nuovo cinema Paradiso" a "Malena".

Morricone, nato a Roma il 10 novembre 1928, ha studiato al Conservatorio di Santa Cecilia, nella Capitale, dove si è diplomato in tromba. Indimenticabili le musiche da lui scritte per più di 500 film e serie TV, oltre che opere di musica contemporanea. Versatile e di grande talento, la sua carriera include un'ampia gamma di generi compositivi, che fanno di lui uno dei più versatili, prolifici e influenti compositori di colonne sonore di tutti i tempi.

Come giovane arrangiatore della RCA, ha contribuito anche a formare il sound degli anni sessanta italiani, confezionando brani come Sapore di sale, Se telefonando, e i successi di Edoardo Vianello.

Il suo lavoro nel mondo della musica è stato inarrestabile. Dal 1946 in poi ha composto più di 100 brani classici. A regalare la fama mondiale a Morricone come compositore, però, sono state le musiche prodotte per il genere del western all'italiana, che lo hanno portato a collaborare con registi come Sergio Leone, Duccio Tessari e Sergio Corbucci, con titoli come la Trilogia del dollaro, Una pistola per Ringo, La resa dei conti, Il grande silenzio, Il mercenario, Il mio nome è Nessuno e la Trilogia del tempo.

Dagli anni settanta Morricone diventa un nome di rilievo anche nel cinema hollywoodiano, componendo musiche per registi americani come John Carpenter, Brian De Palma, Barry Levinson, Mike Nichols, Oliver Stone e Quentin Tarantino.





