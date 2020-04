Attualita 155

Acquaviva, rilievi in una galleria della statale 189: un tratto dell'arteria rimarrà chiuso per due giorni

Il provvedimento si rende necessario per consentire l’esecuzione di rilievi tecnici all’interno della galleria "Mola", finalizzati a successive attività di manutenzione

Redazione

20 Aprile 2020 17:44

Nelle giornate di domani e dopodomani, martedì 21 e mercoledì 22 aprile, in fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 19, la strada statale 189 “Della Valle del Platani” rimarrà chiusa al traffico dal km 30,800 al km 31,400, in territorio comunale di Acquaviva Platani (CL).Il provvedimento si rende necessario per consentire l’esecuzione di rilievi tecnici all’interno della galleria “Mola”, finalizzati a successive attività di manutenzione.







