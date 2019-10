Salute 115

Acquaviva, impianto di depurazione: disco verde per l'approvazione del progetto

Nel corso della conferenza dei servizi, Caltaqua ha ottenuto i pareri propedeutici per la realizzazione dell'opera

Redazione

04 Ottobre 2019 21:17

Decisivo passo avanti in vista dell’approvazione del progetto esecutivo per l’adeguamento dell’impianto di depurazione di contrada San Giuseppe del Comune di Acquaviva Platani (ID 105). Il progetto presentato da Caltaqua riguarda l’ammodernamento di un’infrastruttura strategica per il trattamento delle acque reflue del comune di Acquaviva Platani, con ricadute positive per gli aspetti ambientali.

Ieri a Caltanissetta, nella sede del Consorzio Ambito Territoriale Ottimale CL6, si è svolta la seconda riunione della conferenza dei servizi (la prima era stata svolta lo scorso 4 settembre) che ha dato parere positivo all’acquisizione dei pareri propedeutici all’approvazione del progetto per la successiva richiesta di finanziamento alla Regione Siciliana.

I lavori - per un importo complessivo di 905mila euro - rientrano nel Programma degli investimenti approvato a giugno 2018 dal Commissario Straordinario e liquidatore del Consorzio Ambito Territoriale Ottimale - Servizio idrico integrato.



