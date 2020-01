Attualita 162

Acqua, un sms informa gli utenti della provincia di Caltanissetta sul servizio idrico

CaltaquAlert" è uno degli strumenti messi in campo da Caltaqua con lo scopo di raggiungere tutti gli utenti, anche quelli che non dispongono di connessione ad internet

Redazione

16 Gennaio 2020 18:22

Un servizio comodo, assolutamente gratuito per l’utente, semplice da utilizzare, che consente di conoscere, in tempo reale, variazioni alla distribuzione idrica nonché i nuovi servizi all’utenza o semplicemente informazioni di pubblica utilità sul servizio idrico. Cresce la platea degli utenti che hanno scelto di attivare, seguendo una procedura rapida e quanto mai agevole, il servizio “CaltaquAlert” che consente al gestore di avere un contatto immediato e mirato attraverso un semplice sms sul display del proprio cellulare.

“CaltaquAlert” è uno degli strumenti messi in campo da Caltaqua–Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta – con lo scopo di raggiungere tutti gli utenti, anche quelli che non dispongono di connessione ad internet ma hanno comunque un telefono cellulare.

L'adesione al servizio “CaltaquAlert”, non ha alcun costo per l’utente, e può essere richiesta in qualsiasi momento. Occorrerà compilare il modulo di richiesta - disponibile sul sito di Caltaqua oppure da ritirare presso gli uffici Caltaqua - indicando numero di contratto e numero di telefonia mobile dell'intestatario dell'utenza. Sarà necessario accludere copia del documento di identità e del codice fiscale unitamente al modulo di consenso al trattamento dei dati personali. Questi pochi documenti andranno poi trasmessi a Caltaqua per posta elettronica. E’ altresì possibile l’invio per posta ordinaria, la trasmissione via fax, o la consegna diretta agli sportelli degli uffici aziendali.





